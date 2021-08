Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 13 de agosto de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar agosto de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 9 de 13 agosto de 2021:

Áries

Esta semana você terá uma boa notícia na sua vida profissional. Neste dia 11 de agosto, a sorte aumenta entregando energia positiva para que você cresça e não tenha obstáculos para atingir seus objetivos. O verde é sua cor da sorte.

Leia cuidadosamente tudo o que vai assinar e não seja tão confiante. Presentes chegam. Você viaja por motivos familiares. Sua maior compatibilidade no amor será com os signos de Aquário, Gêmeos e Virgem.

É melhor administrar melhor o seu tempo e anotar suas pendências da semana para não esquecer. Você terá sorte com os números 21 e 09.

Touro

Você decide acabar com amizades e relacionamentos que não levam a lugar nenhum. Evite idealizar muito, principalmente seu parceiro, para ver a realidade e evitar sofrimento. Recomendo que você conheça bem as pessoas antes de se conectar para não ter surpresas.

No dia 11 de agosto aumenta e sorte usando roupas brancas. Afaste a inveja. Procure não confiar muito em seus colegas de trabalho e converse apenas sobre o que é necessário.

É hora de criar um projeto de trabalho novo e mais pessoal. Você terá sorte com os números 12 e 28; some seu dia de nascimento. Sua maior compatibilidade será com Capricórnio, Peixes e Áries

Gêmeos

Você coloca suas ideias no lugar para começar a ver o que quer para o seu futuro. Sua ambição o faz buscar sempre a perfeição. Você passa por momentos de aborrecimento com seu trabalho, mas lembre-se de não desistir até ter algo melhor.

O seu ponto fraco será o estômago, por isso tome mais cuidado com o que come. Um relacionamento amoroso pode ser formalizado. Para os solteiros, a maior compatibilidade será com Capricórnio e Libra.

Evite despesas desnecessárias e tente sempre economizar. Se você está pensando em estudar para uma carreira, a política e os negócios se destacam. Seus números da sorte serão 19 e 70.

Neste 11 de agosto, o branco e as flores ajudam a atrair boas energias. Permita que a felicidade entre em sua vida.

Câncer

Você estará cercado por fofocas no trabalho hoje e deve tomar muito cuidado com o que fala com seus colegas. Seu signo deve evitar a inveja e usar o vermelho para aumentar a confiança, principalmente no dia 11.

Você decide abrir um negócio ou uma oportunidade que o ajudará a melhorar financeiramente surge. Tente continuar com a boa alimentação e cuidado da saúde.

Limpar sua casa e tira tudo o que não usa ajudará que a boa energia flua melhor. Perfumes também ajudam a renovar as vibrações. Um amor do signo de Escorpião ou Aquário pode ir embora. Seus números da sorte são 06 e 55.

Leão

Você terá dias de mudanças positivas em sua vida pessoal e pode ver coisas importantes chegando. Esta semana será de sorte para seu signo. No trabalho, você receberá uma promoção ou um bônus.

Um amigo está se apaixonando por você, então coloque seus sentimentos em ordem. Você faz a lição de casa e se prepara para algo importante. Não leve mais tão a sério o que as pessoas dizem sobre você.

O vermelho aumenta sua sorte em 11 de agosto para que as energias positivas estejam mais perto de você. Lembre-se de que seu signo domina se vestir bem e ter uma boa aparência, então priorize isso. Se afaste de vícios e não gaste dinheiro com isso.

Você terá sorte com os números 22 e 18. É importante que você pare de discutir com quem só quer o melhor para você.

Virgem

Você estará com a melhor energia esta semana. Serão dias de muito trabalho e reuniões com seus chefes para mudanças no projeto.

Você é muito carinhoso e isso é uma virtude do seu signo, mas às vezes o seu parceiro não o valoriza como o desejado. Se você não se sente mais à vontade com a sua relação amorosa, é melhor dar um tempo.

Não seja tão exigente consigo mesmo, pois é importante errar e aprender com os erros. Você compra uma passagem para fazer uma viagem em agosto. Procure cuidar dos problemas pulmonares deixando de fumar e se exercitando.

Você terá um dinheiro extra com uma venda. Evite discussões com seus colegas de trabalho e proteja-se da inveja em 11 de agosto, principalmente vestindo roupas prateadas ou vermelhas para afastar este tipo de energia ruim. Seus números da sorte são 03 e 24.

Libra

Você colocará de lado seus medos esta semana e enfrentará os desafios. Sua força espiritual é grande e neste dia 11 de agosto, os pedidos podem ser atendidos. Use branco para aumentar a força.

Uma dívida do passado será cobrada. Não faça drama ou sofra por algo que não aconteceu, aprenda a viver no seu próprio tempo. Você se lembrará de uma pessoa especial que já não está mais em sua vida.

Você pode ter dúvidas no seu trabalho atual e isso o deixará um tanto pensativo. Lembre-se que se você não se sentir mais satisfeito, é hora de começar a buscar novas oportunidades.

Evite entrar energias ocultas que não podem ser fechadas facilmente. Seus números da sorte são 05 e 66. Um amor do passado espera que você volte.

Escorpião

Você vai iniciar uma mudança radical na sua atitude. Deixe de ser controlador e impulsivo com as pessoas ao seu redor e aprenda a ser mais tolerante. É momento de dar espaço a todos, principalmente ao seu parceiro.

Esta semana será decisiva para o seu projeto ou trabalho. Uma boa proposta pode chegar e é preciso evitar falar sobre isso com qualquer pessoa, pois a inveja tende a atrapalhar.

Tente cuidar melhor da saúde e fique atento as infecções. Uma das missões da sua vida é a generosidade e esse é o momento de colocá-la em prática.

Você terá sorte com os números 00 e 19. Pague suas dívidas. Proteja-se da inveja e, no dia 11 de agosto, use o vermelho para afastar o mau-olhado da sua vida.

Sagitário

Você estará preocupado esta semana com os pagamentos e pendências econômicas. Cuidado com a inveja e recorde que seus lucros devem ser bem administrados.

Neste dia 11 de agosto, use branco ou vermelho para subir o nível das energias. Você deve ouvir seus sentimentos e não evitar o amor; é hora de você se apaixonar novamente e se lembrar que nem todas as pessoas são como seu ex.

Você terá ajuda divina e pode realizar desejos ao pedir o que precisa. Cuide da sua saúde, pois você está no momento de se manter saudável em todos os sentidos.

Você terá sorte com os signos de Leão, Capricórnio e Peixes. Principalmente no amor, eles serão muito compatíveis. Você terá sorte com os números 29 e 31.

Capricórnio

A sorte estará do seu lado esta semana e seus números são 07, 21 e 30. Você terá reuniões em seu trabalho para reorganizar o pessoal e avaliar seu desempenho; tente colocar tudo em ordem.

Cuide dos problemas estomacais ou intestinais e tente comer de forma mais saudável. Você terá dias de muita convivência com seu parceiro e vai se sentir muito apaixonado. Se você é solteiro, o vermelho pode ajudar a atrair o amor que você tanto deseja em 11 de agosto.

Uma viagem pode surgir na próxima semana e talvez será por motivos de trabalho. Um amigo o procura para convidá-lo para um negócio. Lembre-se que seu signo sempre busca o bem-estar econômico e por isso não deve hesitar.

Aquário

O dia 11 de agosto será de sorte para o seu signo e você receberá tudo o que espera em termos de trabalho. Apenas tente ser prudente e não fale sobre seus planos para não gerar inveja. O branco ajuda a aumentar a sorte.

Perguntas serão respondidas e a intuição aumenta. Seu signo é sociável, mas também é ressentido; corte os problemas do passado e seja feliz com o que está vivendo neste momento. O perdão é importante.

Um amigo ou colega se apaixona por você; esclareça seus sentimentos e converse bem com essa pessoa. Uma dívida do passado é paga. Não duvide mais de sua capacidade de fazer negócios e vender. Para os solteiros, amores fugazes acontecem. Seus números mágicos são 14 e 50.

Peixes

Você terá muito trabalho esta semana e estudo. Pagamentos atrasados ​​são feitos. Um amigo fará um convite. Evite excessos, principalmente de álcool, para que depois você não tenha problemas de saúde.

Seu ponto fraco é a ansiedade e é melhor fazer exercícios e uma dieta saudável para se sentir bem. Seus números da sorte são 17 e 60. O amarelo ajuda a atrair abundância para sua vida. Você vai continuar com o seu parceiro em harmonia e tranquilidade – quando você se apaixona você se entrega por completo.

Aqueles que são solteiros podem ter algo especial com o signo de Áries ou Libra que será muito compatível. Neste dia 11 de agosto haverá muitas energias ao seu redor; use braço e pergunte ao universo as respostas que deseja encontrar.