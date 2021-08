Horóscopo da semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 1 a 6 de agosto de 2021

Mais uma semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 1 a 6 de agosto de 2021:

Áries

Agosto será um mês de abundância e você fechará contratos ou projetos de trabalho. Você prefere se movimentar e não gosta de estar apenas numa posição, se tornando ainda mais exigente com a vida pessoal.

Não complique a sua vida amorosa, pois a pessoa ideal estará ao seu lado e quem não for destinado partirá; sua compatibilidade será maior com Aquário e Gêmeos.

As energias positivas o ajudarão a resolver mudanças de emprego, procedimentos de imigração ou mudanças de casa. Você apoiará alguém que passa por um divórcio.

Você é o líder em todos os sentidos, mas deve evitar carregar energias negativas. Este mês você terá muitas festas e eventos sociais. Seu número da sorte será 21 e suas cores são amarelo e laranja. Seu lema é acreditar novamente.

Touro

Neste mês você renovará sua atitude e buscará o amadurecimento e crescimento. Seu signo é decisivo e sempre em busca de segurança. Você viaja com seu parceiro ou pensa em morar em outro lugar.

Você pode fazer qualquer mudança de emprego ou dar os primeiros passos para abrir um negócio. Um ex irá voltar para ficar em paz com seus sentimentos, conversar para resolver seus problemas.

Os solteiros encontrarão pessoas compatíveis dos signos de Escorpião ou Capricórnio. Você decide voltar a estudar ou fazer um curso. Você recebe um dinheiro extra por uma venda.

Cuidado com roubo ou perda. Seu número da sorte este mês será o 11 e suas cores serão vermelho e e branco. Seu lema é ser sempre paciente.

Gêmeos

Neste mês de agosto você supera todos os problemas de sentimentos ruins e rancores de amor. Lembre-se que tudo passa e o tempo sempre irá ajudar a progredir. Seu signo é complexo por natureza; tente ficar em paz e não se perder em pensamentos.

Você terá a oportunidade de crescer economicamente e conseguir um emprego mais bem remunerado. Você conhecerá pessoas muito compatíveis e falará sobre ter algo mais sério no amor; os signos com maiores chances são Peixes e Áries.

Se você for mulher, problemas hormonais podem aparecer. Seu número da sorte será 13 e suas cores serão cinza ou preto. Seu lema é que a felicidade é sua e deve ser alcançada.

Confira mais sobre os signos e as energias para os próximos dias:

Câncer

Você terá muitos trabalhos e mudanças neste mês de agosto. Seu signo é brilhante do Zodíaco e busca a fama e o reconhecimento dos outros; tente trabalhar no que mais gosta para se destacar.

Pare de pensar no que não foi e deixe o passado para trás; você deve seguir em frente. Você vai conseguir tudo o que deseja porque as energias estarão do seu lado. Apenas evite cirurgias nos próximos dias.

No amor, você terá um grande mês e estará muito apaixonado. A estabilidade emocional chegará nos relacionamentos. Os solteiros encontram um novo amor do signo de Aquário ou Touro.

Seu número para o mês inteiro será 06, sua cor será verde. Seu lema é que a reciprocidade mostra quem realmente faz.

Leão

Agosto será um melhor mês, porque sua energia está renovada. Hora de progredir, apenas tenha cuidado com a vaidade e orgulho. Evite estimular tanto essas características e sempre trazer à tona o que há de melhor em você.

Você vai viajar este mês. Você irá progredir nas questões financeiras, então procure mudar para um trabalho melhor. Você se apaixona de novo e você será correspondido. Sua maior compatibilidade será com Áries ou Gêmeos.

Seu número da sorte será 07 e sua cor é o vermelho. Seu lema é nunca desistir e sempre seguir em frente.

Virgem

Este mês será um mês de grandes desafios para o seu signo, que se caracteriza por ser o mais engenhoso em questões de negócios ou administração. Empenhe-se.

Faça o que for preciso para melhorar e não tema as mudanças. Uma viagem de negócios e de trabalho surge.

Seu número da sorte é 09, então tente usá-lo mais. Sua cor é o laranja e você pode usá-la para decorar a sua casa. No amor você continuará com o seu parceiro atual e ficará muito apaixonado. Seu lema este mês é ser o melhor que puder em tudo o que faz.

Libra

Você analisa neste mês uma mudança total em sua vida amorosa. Seu número da sorte é 08 e este mês será de renovação em todos os sentidos. A boa comunicação e seu carisma farão a diferença. Cuide das dores de estômago ou úlceras; se alimente melhor e seja mais saudável.

A força o ajudará a lidar com situações de mudanças, seja no trabalho, negócios ou relacionamento. Tente sempre dialogar. A compatibilidade aumenta com os signos de Gêmeos e Aquário.

Sua cor para atrair abundância é o branco; use na roupa ou em casa. Você faz um curso que abrirá caminhos. Seu lema é evoluir e ser melhor, mudando hábitos e padrões que não são positivos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Você terá muita pressão no trabalho este mês, mas será capaz de resolver todas as situações financeiras e problemas de dívidas. Administre-se melhor.

Este mês seu número da sorte será o 03. As energias positivas são intensas para poder fazer qualquer melhora que precisar ou surgir, como mudanças de emprego, casa ou reconhecimento no trabalho.

Tenha cuidado com as dores nas costas ou no pescoço; diminua o estresse e tensões. Cuide melhor da alimentação. Não tenha ciúme do seu parceiro e lembre-se que a base de qualquer relacionamento é a confiança. Sua cor é o azul e seu lema é que a felicidade sempre virá para quem merece.

Sagitário

Agosto é um mês de abundância para o seu signo. Você está na melhor época para fazer grandes projetos de trabalho e seu próprio negócio. A luz solar intensifica sua atitude e força espiritual.

As energias positivas o cercarão e você pode mudar de emprego ou encontrar boas oportunidades. Você inicia um novo curso ou esporte que envolve água.

Você faz uma viagem com seu parceiro e será inesquecível. Alguém que você ama muito pode partir. Você terá a sorte de encontrar alguém compatível no romance do signo de Câncer ou Libra.

Meça seu temperamento e não seja rancoroso. Seu número da sorte para o mês é 06 e sua cor é o amarelo. Seu lema é acreditar e ter força.

Capricórnio

Você assumirá o controle de sua vida em agosto e melhorará em todos os sentidos. Seu signo é o mais estável e o que dá segurança aos outros, então neste mês você precisa ter a estabilidade a seu favor.

Você pode fazer qualquer mudança positiva no seu trabalho e serão dias serão cheios de abundância nos mais diversos sentidos.

Você tem chance de confundir amizade e paixão, por isso é preciso esclarecer sua situação sentimental. Uma viagem pode surgir. Continue com o exercício e cuidados da saúde.

Seu número da sorte será 02 e sua cor é o azul. Seu lema deve dar sempre o melhor de si em tudo o que fizer.

Aquário

Você entra no seu melhor mês e encontra o renascimento. Seu signo é o mais independente e forte do Zodíaco, por isso consegue fazer mudanças positivas. Será revelado quem deve ir e quem precisa estar ao seu lado.

Não se estresse com amores que não estão mais em sua vida. Mudanças e novos movimentos funcionarão para você. Uma cirurgia pode surgir. Viagens acontecem.

O ciúme pode trazer mal-entendidos no amor e é melhor conversar de fora honesta. Os solteiros encontrarão pessoas com interesses semelhantes e estabelecerão um relacionamento duradouro, especialmente com os signos de Áries e Libra.

Seu número da sorte é o 15 e suas cores são vermelho e branco. Seu lema é recordar que sempre existe uma segunda chance na vida.

Peixes

Em agosto, você terá notícias muito boas sobre empregos e projetos que trarão abundância. Você é intuitivo e sabe como agir bem para cumprir metas. Este mês será de sucesso para você.

Evite limitar sua vida privada e lembre-se de que o amor é incondicional. Você removerá tudo o que for negativo de sua vida. Você ficará confuso e não saberá se deve procurar um ex ou seguir em frente.

Seu signo está muito apreensivo e sempre precisa de alguém para se sentir bem, então converse com quem ama ou amou, buscando a paz e cure seu coração. Você tirará alguns dias de folga ou fará uma viagem.

Cuidado com os acidentes e evite cair. Sua cor é o azul claro. Seu número da sorte do mês é o 07. Seu lema é nunca desistir.