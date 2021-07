4 dicas para ser uma grávida CHIQUE

Algumas dicas para criar looks confortáveis e elegantes em qualquer estágio da gravidez.

Um turbilhão de mudanças. Assim definem as mulheres o período gestacional. Para além das mudanças hormonais, da preocupação com a saúde e da reforma na casa para receber o bebê, muitas vezes a aparência acaba ficando em segundo plano durante a gravidez. Isso é totalmente normal, afinal o que deve estar na cabeça de uma futura mamãe antes de dar à luz é a saúde dela e do bebê.

Porém, o fato de manter o guarda-roupa em consonância com esse período maternal não deixa de ser motivo de dúvida para muitas mulheres. O corpo muda substancialmente e muitas peças que você usava antes, já não servem mais. Nós preparamos quatro dicas de peças básicas que vão te ajudar a montar looks elegantes independentemente do seu estilo. Veja!

Vestidos longos e fluidos

Os tecidos mais fluidos são excelentes para esse período e, se você for comprar algo, tenha em mente que seu corpo ainda vai crescer. Por isso, não invista em nenhuma peça que não vai te acompanhar durante muitos dos meses de gravidez. Para não perder a feminilidade, abuse de modelagens que tenham um laço ou outra forma de marcar a cintura.

Leia mais sobre moda e tendências:

Vestidos justos

Os vestidos com tecidos que marcam o corpo são perfeitos para as últimas semanas, quando muita coisa não serve mais e você fica na dúvida sobre o que usar. Para deixar seu visual elegante, aposte em blazers e jaquetas. Vestidos na altura do joelho ou midi são as melhores apostas.

Suéter

Para um look quentinho, nada melhor do que escolher um suéter para que você fique confortável. Melhor ainda se for gola alta. O suéter é, por si só, uma peça que fica naturalmente mais solta no nosso corpo, sem marcar nada. Usar uma calça de alfaiataria para completar o look vai deixar você ainda mais elegante.

Saia plissada

Se você pudesse vestir somente um modelo de saia a gestação inteira seria a saia plissada. Essa modelagem vai se ajustando ao seu corpo à medida que a barriga vai crescendo e você pode ir subindo sempre que sentir que está ficando apertada. Quanto mais longa for a sua saia plissada, mais você vai usá-la durante a gravidez.