4 tipos de sapatos para usar com a calça flare

Oh, dúvida cruel! Te explicamos.

Já faz algum tempo que elas estão de volta ao nosso guarda-roupa. Tendência nos anos 1970, as calças flare foram repaginadas e hoje são uma peça coringa para alongar a silhueta e marcar a cintura. Porém, um dos maiores problemas com a calça flare é que as pessoas não se sentem tão confortáveis ao escolherem um par de sapatos para usar com elas. Nós te ajudamos!

Sapato fechado bico fino

Com os jeans mais compridos é normal cobrir uma parte maior do pé, então um sapato bico fino é uma ótima maneira de garantir que seus sapatos não se percam na confusão. Embora os sapatos estilo scarpin preto sejam um clássico, dá para ousar um pouco abusando as cores e combinando os tons do círculo cromático.

Leia mais sobre moda e tendências:

Botins

Os jeans flare são espaçosos o suficiente para acomodar diferentes alturas e larguras de botas, mas é normal que optemos por botas com cano na altura do tornozelo. Bico fino ou arredondado, podem ser usados sem restrição. Caso queira um visual mais elegante, opte pelos saltos mais finos. Se quiser conforto, os saltos mais grossos ou retangulares são uma ótima opção.

Saltos de plataforma

Nada como um jeans com espaço suficiente para plataformas altíssimas. Se você gosta desse tipo de sapato, pode apostar neles junto com a sua flare.

Sapatilhas e tênis

Quando se trata de um look confortável e ​​que não vai te atrapalhar, os shorts e tênis é uma dupla difícil de superar. Mas tênis vão bem em calças flare também.