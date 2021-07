3 formas de combinar o jeans branco

O jeans branco voltou com tudo e você pode pensar em combinações nada óbvias para usar esta peça, que deixa o look mais fresco, confortável ​​e elegante.

Uma vez identificado o modelo de calça preferido, o segundo passo será definir quais são as blusas em tendência que melhor acompanham os designs que preferimos atualmente: largas, em silhuetas protuberantes ou com um corte reto.

Se você já encontrou o que mais se adequa a você, para além da sua coloração pessoal, propomos três combinações possíveis, que tiramos das passarelas e do street style.

Blusas de lã

Os looks monocromáticos na cor branca têm sido uma das apostas mais fortes da maioria das grandes marcas ao incluir calças desse estilo em suas coleções. O bege é um dos melhores e mais sofisticados pares de branco, e implementá-lo em uma regata garante um básico que você pode usar de várias maneiras.

Tons neutros

As cores mais claras criam um visual mais limpo, menos carregado e mais sofisticado. Os tons mais claros também oferecem uma mescla interessante se combinados com jeans brancos para deixar o look mais “clean”.

Blusas estampadas

Como se fosse uma página em branco, esse tipo de calça nos permite destacar qualquer peça de roupa que usamos. Vestir uma blusa que chama a atenção pelas cores ou estampas, como vimos com Giambattista Valli na coleção Pre-Fall 2021, é sempre uma possibilidade de implementar uma das cores preferidas deste ano.