10 tendências de moda de Lady Di que se tornaram atemporais

Se estivesse viva, a Princesa de Gales completaria 60 anos em 1 de julho. Para celebrar a data, relembramos alguns looks icônicos desse ícone fashion.

A princesa Diana sempre foi aclamada por sua versatilidade, tanto em dar sua própria versão dos protocolos reais, se tornando mais próxima dos súditos da Rainha, quanto também como ícone fashion. Se estivesse viva, Diana teria completado 60 anos em 1 de julho e, por isso, te trouxemos dez tendências usadas pela princesa do povo que usamos até hoje.

Desde o avental de bolinhas que ela usou ao deixar o hospital com o bebê Príncipe William até seu tão falado ‘Vestido de Vingança’, o guarda-roupa de Diana foi o mais examinado de sua época. Ela nunca se esquivou de seu estilo principal, que era romântico e minimalista, a princesa Diana enfrentou uma miscelânea de tendências que sem dúvida seriam consideradas inadequadas para Kate Middleton usar hoje, tal é o novo código de vestimenta tácito da realeza.

Camisa Branca

Peça-chave em qualquer guarda-roupa, seja minimalista ou não. A camisa branca pode compor looks mais discretos e casuais e até os mais refinados. Vai depender de como ela é vestida. Lady Di adorava a combinação: camisa branca + jeans. Confortável e prático.

Look monocromático

Além de alongar a silhueta, um look monocromático é um dos itens de um estilo elegante.

Blazer colorido

Para sair da monotonia do terninho preto, Lady Di apostava em blazers coloridos. Dentro de sua cartela de cores, a princesa adorava os tons mais vibrantes para transformar um look elegante em algo mais alegre.

Mangas bufantes

Mais romântico, impossível! Mangas bufantes são ítens do guarda-roupa de qualquer mulher que tenha um estilo romântico. Para evitar passar uma mensagem de fragilidade, Lady Di investia em mangas bufantes com cores sóbrias ou estampas neutras.

Decote ombo a ombro

Esse estilo de decote valoriza o colo e deixa o pescoço visualmente mais longo. Perfeito para quem quer um look sensual, mas comportado ao mesmo tempo.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Vestido Tubinho

Com a cintura marcada ou não, esse tipo de modelagem alonga a silhueta e é perfeito para usar também sem salto.

Cinto largo

Ele cria um corte na linha da cintura e é perfeito para quem tem a cintura menos marcada, como é o caso do biotipo de Lady Di. A linha forte visual na cintura vai bem em mulheres mais altas.

Xadrez

Diana sempre gostou das estampas mais clássicas, como as variações de xadrez. Ela sempre foi tão elegante que até o xadrez mais básico, esse com a estampa de toalha de pizzaria, fica bonito e chique.

Color Blocking

Foi tendência na década de 1990, voltou nos anos 2010 e segue sendo usado. Color blocking nada mais é do que a estratégia de combinar cores análogas do círculo cromático, ou seja, aquelas que estão uma ao lado da outra no círculo.

Colar de pérolas

Um clássico de qualquer estilo elegante. Dependendo do comprimento, o colar de pérolas denota uma ideia clássica ou moderna.