Inspire-se também! 8 vezes que Meghan Markle homenageou Lady Di com seus looks

As semelhanças entre Meghan e Diana podem não ser físicas, porém muitos especialistas em realeza dizem que a filantropia e a atração por temáticas mundiais é a característica mais semelhante entre as duas. Meghan tem usado suas paixões pessoais a seu favor, para melhorar e ampliar a sua imagem como potente voz que apoia causas a nível mundial.

Quando o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estavam recuando como membros da realeza sênior, o bate-papo e as comparações entre Meghan e a mãe de Harry reacenderam. Em 2019, Harry comparou a cobertura da imprensa sensacionalista sobre sua esposa à maneira como sua mãe era tratada. Na época, ele disse que a “campanha implacável contra a esposa era a história se repetindo”. Ele acrescentou: “Eu perdi minha mãe e agora vejo minha esposa sendo vítima das mesmas forças poderosas”.

A entrevista à Oprah Winfrey, que foi ao ar em março deste ano nos Estados Unidos e no Reino Unido, também relembraram a perseguição da imprensa britânica, seja por meio da veiculação de notícias negativas da duquesa, ou também sobre a presença constante e abusiva dos paparazzis.

Em uma entrevista para marcar o noivado, Meghan falou sobre a importância de lembrar Diana. Gesticulando para seu anel de noivado, ela disse: “Eu acho que se trata de ter consideração por Harry, em saber que ele não pode estar ao lado de sua mãe nesse momento. E acho que, ao ser capaz de conhecer suas tias, eu sou capaz de, de alguma forma, conhecer uma parte de Diana por meio delas e, claro, por meio dele”. Harry acrescentou: “São dias como hoje quando eu realmente sinto falta de tê-la por perto e de poder compartilhar as boas notícias. Mas você sabe, com o anel e com tudo o que está acontecendo, tenho certeza que ela está conosco”.

1- O buquê de casamento

Meghan incluiu miosótis e rosas brancas do jardim da memória da Princesa Diana em seu buquê de casamento.

Ela também usou deslumbrante anel de água-marinha com corte esmeralda da princesa em sua recepção noturna na Casa Frogmore, após o casamento. A Princesa Diana usou pela última vez a jóia em 1997. O anel foi supostamente encomendado por Diana em 1996, após seu divórcio do príncipe Charles.



Foto: Reprodução Pinterest

2- Brincos de borboleta

Durante a turnê de 2018 de Harry e Meghan pela Austrália, Meghan usou os delicados brincos de borboleta que pertenceram à Lady Di.

Foto: Reprodução Pinterest

3- Decote de ombro a ombro

Em 1987, a Princesa Diana causou furor quando apareceu publicamente usando um vestido de festa assinado pela designer Catherine Walker. Meghan optou por um modelo parecido, criado por Carolina Herrera, no Trooping the Color em 2018.

Foto: Reprodução Pinterest

4- Saia plissada

Um look da Princesa Diana de saia plissada azul em 1992 foi atualizado por Meghan. A saia Givenchy foi usada com um suéter mas casual.

Foto: Reprodução Pinterest

5- Amarelo forte

Em 1995, Lady Di apareceu com um terninho Versace em tom de amarelo ouro. A cor foi reproduzida em outro look por Meghan em 2018, em um vestido Brandon Maxwell.

Foto: Reprodução Pinterest

6- Frente Única

O segundo vestido de noiva de Meghan foi visivelmente inspirado em um look usado por Diana em 1992, durante uma recepção na Spencer House.

Foto: Reprodução Pinterest

7- Sobretudo azul

Em 1988, a princesa Diana apareceu elegantemente vestida com seu sobretudo azul cobalto. Inspiração que serviu para o look de Meghan em 2018, usando exatamente o mesmo tom.

Foto: Reprodução Pinterest

8- All White

Meghan Markle atualizou a versão clássica de um dos looks mais elegantes de todos os tempos: o vestido tubinho branco. Em 1995, a princesa Diana foi fotografada usando um modelo da Versace e Meghan usou um modelo de Karen Gee.