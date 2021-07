Bem quentinho! 5 casacos que você precisa ter

Uma dica imperdível para os dias mais frios. Confira!

O clima esfriou e você já pensa logo em quais casacos usar, quais as composições dos looks, não repetir tanto, etc. Mas existem certas peças que combinam com todos os estilos e são atemporais, ou seja, navegam por décadas sem ficarem desatualizadas.

Provavelmente, você deve ter algumas delas já no seu guarda-roupa. Aqui, te ensinamos as cinco peças básicas que todo mundo deve ter para ficar quentinho nesse inverno.

Shacket

É o famoso “casaco básico”. Geralmente, o shacket é um casaco de cor clara, com botões e modelo clássico. Você pode combiná-lo com uma blusa de gola alta, calças de couro, botas com ou sem salto, vestidos. Ele combina com tudo e é uma peça coringa para ter no guarda-roupa.

Jaqueta jeans

Nunca sai de moda. A cada nova estação essa peça se atualiza, mas o modelo básico sempre está na moda. As mais volumosas, estilo boyfriend, podem ser usadas inclusive no verão. Não esqueça de comprar um jeans de boa qualidade, para que sua jaqueta dure bastante e valha o investimento.

Jaqueta verde militar

Outro clássico que nunca sai de moda. A modelagem reta desse tipo de jaqueta é atemporal e dá estrutura à silhueta, deixando seu look mais clássico. Sabe quem adora esse tipo de jaqueta? Kate Middleton! Há também alguns modelos que se ajustam à cintura, com um cinto na própria jaqueta.

Jaqueta de motoqueiro

É também chamada de jaqueta de couro. O couro é um clássico e opte pelo couro vegano, que além de não ter origem animal, é bem mais fácil de cuidar do que uma de couro verdadeiro.

Casaco impermeável

Para os dias frios e chuvosos, um casaco impermeável é tudo o que você precisa. Geralmente, essas peças são feitas de náilon. Opte por modelagens levemente acinturadas e, se seu casaco tiver um enchimento térmico, lembre-se de que seja de origem sintética e não animal (pena de ganso, por exemplo).