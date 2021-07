As cores tendência de jeans para apostar. E nenhuma é azul!

Que ele é uma peça essencial em qualquer guarda-roupa, isso já sabemos. Mas, você vai conferir as duas cores tendência para criar looks inspiradores.

O jeans é uma das peças mais democráticas, tanto por conta da enorme variedade de preços, quanto também porque passeia por quase todos os estilos. Do clássico ao confort, do urbano ao rural. Esta é uma peça coringa.

E é exatamente por ser versátil, que as tendências para jeans mudam tanto. A cada nova coleção, eles se renovam. Nós te trazemos as duas cores tendências apontadas pelas últimas passarelas para que você fique por dentro.

Cinza profundo

Na hora de usar jeans com um toque mais elegante, os tons profundos de cinza e preto lavado serão a opção para se destacar. Não se limite apenas aos looks noturnos e inclua esses tons no looks diários. O que sempre funciona é um look all black mas, para dias mais quentes, você pode combinar o tom cinza com cores mais vibrantes.

Off-white

Se o seu objetivo é renovar o seu guarda-roupa e incluir tons menos comuns, o off-white, o branco menos puro e mais branco é um toque fresco aos tons de azul pálido mais tradicionais que costumamos usar nos jeans.

Se você gosta mais do estilo minimalista, combine seus jeans off-white com roupas bege claro e calçados em tons neutros. Isso deixará o seu look mais “clean’.

Se você gostar de cores, pode abusar das mais vibrantes. O jeans off-white tem o tom neutro perfeito.