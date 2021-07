5 formas ORIGINAIS de usar o blazer branco

Algumas inspirações para você sair do óbvio!

Que o blazer branco é uma peça coringa em qualquer guarda-roupa você já sabe. Essa peça é atemporal, deixa o look mais clean e passeia pelos mais diversos estilos. Tudo depende do que você colocará por baixo, da textura da blusa, da cor da calça, se tem estampa ou não, do estilo do sapato, etc.

Por isso, ele permite mil combinações! Seja seu blazer branco ou off white, conforme a sua coloração pessoal, nós trazemos algumas dicas para arrasar nas produções com ele e sair do óbvio. Confira.

Com jeans

Para um look casual de trabalho, use um blazer branco com jeans preto e uma blusa simples por baixo. Você sempre pode deixar o look mais interessante com botas pretas e alguns acessórios também.

Com looks coloridas

Para um look mais refinado, coloque um blazer branco sobre uma camisa de botões sob medida, calças coloridas e tecidos fluidos. Esta é uma maneira infalível de se destacar.

Leia mais sobre moda e tendências:



Com saia plissada

Para um look de trabalho mais formal, você pode combinar um blazer branco com uma saia plissada. Você pode optar por cores neutras ou preto também. E a melhor parte desse look é que você pode combiná-lo com tênis ou salto alto.

Com calça branca

Vista uma roupa completa de branco sobre branco com um blazer branco e calças brancas. Você pode usar uma camisa de cor neutra por baixo do blazer e depois enfeitar com bijus coloridas ou uma bolsa de cor vibrante.

Com uma T-shirt

A T-shirt por si só já é uma peça mais informal e, quando mesclada ao blazer branco, cria uma mistura interessante de estilos: uma espécie de semi-formal para reuniões e ambientes de trabalho mais descontraídos.