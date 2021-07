3 penteados práticos para cabelos cacheados longos com poucos acessórios

Mais um dia terminando e que tal encerrá-lo da melhor maneira? Ou seja, aprendendo penteados novos? Se você está buscando inspirações para dar um “up” nos seus fios, mas não quer fazer nada mirabolante, já pode separar os seus acessórios.

E quais penteados você gosta de fazer: com trança ou outras alternativas? Na dúvida, melhor aprender todos, não é mesmo?

Para quem ficou curioso, as sugestões desta quinta-feira (29) são do canal da youtuber Beatriz Guedes que te ensinará 3 dicas simples para dar um diferencial no seu cabelo no dia a dia.

E já que falamos antes de acessórios…

Cabe ressaltar que se você for reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens, que vão te ajudar no processo e na finalização. Visto isso, se tiver, separe:

Borrifador;

Pente;

Grampo;

Elástico de silicone;

Gel.

E então, preparada para mais algumas dicas de penteados? Veja a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

