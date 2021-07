Horóscopo: conselho para finalizar a semana até 18 de julho de 2021

Mais uma semana de julho de 2021 está chegando ao fim e cada signo do zodíaco receberá um conselho para terminar esta fase da melhor forma.

Confira o conselho para cada signo terminar a semana da melhor forma:

Áries

Um ciclo termina para outro começar e a intuição revela mensagens. Não tema as mudanças e limpe as energias ao seu redor, ficando em paz, mas também alerta para não cair em nenhum tipo de plano ruim dos outros.

Touro

Precaução e calma o ajudam a abrir caminhos importantes. É hora de movimentar as energias, mas sem deixar de ser compreensivo com as outras pessoas; otimismo nunca fez mal a ninguém.

Gêmeos

Distancie-se da tristeza e começa a encarar um novo e mais positivo ciclo na vida. Valorize o que existe de bom na sua vida e seja livre para buscar isso que tanto deseja.

Câncer

Este é um momento de deixar aquilo do passado que atormenta seus pensamentos ir embora. Organize seus sentimentos, casa e a vida em geral. Novas propostas irão surgir, mas é preciso estar preparado.

Leão

Não deixe ouvir conselhos bons e limpe sua energia do que é negativo. Chegou a hora de enfrentar alguns medos, mas também tomar as decisões com consciência.

Virgem

Não é hora de ter pressa; confira os caminhos abertos sem medo e deixe que a vida espiritual também se comunique com você. É preciso manter a firmeza e fé.

Libra

Hora de saber o que fazer e iniciar mudanças necessárias que trarão bons resultados. Não deixe que o cansaço o consuma e recarregue as energias sendo feliz.

Escorpião

Mudanças chegam e, por mais que assustem, ajudarão a abrir caminhos. Cuide do estresse e comece a fazer o que gosta, deixando algumas obrigações de lado para não apenas se sobrecarregar pela vida.

Sagitário

Hora de organizar os pensamentos e cumprir algumas responsabilidades sem deixar o estresse tomar conta. Confie no seu potencial e capacidade de sempre fazer o melhor. É hora de pensar e meditar.

Capricórnio

Não queira fazer tudo de uma vez e tenha calma para organizar tudo. Não deixe a tristeza tomar conta e busque sempre a luz em seus pensamentos, sentimentos e decisões. É hora de limpar as energias.

Aquário

Hora de não se apressar e manter sempre a união com as outras pessoas. Antes de dizer não, procure entender bem as propostas que chegam ou o que as pessoas estão falando.

Peixes

Novos dias o esperam e mensagens importantes podem chegar. É hora de ter tranquilidade e tomar as decisões com ânimo; não se deixe cair no pessimismo.