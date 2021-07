4 penteados estilosos e práticos para fazer já se você tem o cabelo liso; com tutorial

Preparada para mais uma semana? Que tal começá-la da melhor forma e aprender algumas dicas de penteados? Se você está buscando por sugestões para dar um up em seus fios sem precisar cortar ou pintar, as dicas de hoje (12) vão te ajudar bastante.

E quais são as alternativas que você mais gosta? Com coque, trança ou outras opções? Na dúvida, melhor fazer estes e outros, não é mesmo?

Para quem ficou curioso, as sugestões desta segunda-feira são compartilhadas no canal da youtuber Gabrielly Vitória, que traz em menos de 10 minutos um tutorial bastante prático com 4 dicas de penteados para inovar se você tem o cabelo liso.

Já está com os seus acessórios?

Lembre-se que caso queira reproduzir os penteados enquanto confere o vídeo, é necessário que tenha alguns acessórios que auxiliam no processo e finalização. Visto isso, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Elástico de silicone;

Pente;

Grampo (opcional);

Presilha (opcional).

Confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

