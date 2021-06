4 penteados para fazer hoje mesmo se você tem o cabelo liso; super práticos

Quer dar uma inovada no seu visual, mas não sabe por onde começar e por enquanto não quer investir na tesoura e tinta? Que tal algumas dicas de penteados?

Se você é do tipo que ama dar um “up” nos fios, mas não quer fazer algo necessariamente mirabolante, as recomendações desta quarta-feira (30) vão te ajudar bastante.

E para quem está curioso, as sugestões de hoje são compartilhadas em um tutorial no canal do YouTube Apenas Isabella, que irá te ensinar em poucos minutos como garantir alternativas estilosas e práticas de se fazer.

Não esqueça dos acessórios!

É isso aí! Se quiser reproduzir as recomendações, lembre-se que é importante que conte com alguns acessórios que vão te ajudar na execução das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Pente;

Elástico de cabelo;

Spray fixador;

Elástico de silicone (opcional);

Grampo.

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

