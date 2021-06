O conselho para a vida amorosa de cada signo de 27 de junho a 3 de julho de 2021

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco recebe um conselho que pode ser muito útil para a vida amorosa.

Confira o conselho de 27 de junho a 3 de julho de 2021:

Áries

Momento em que os relacionamentos sérios ganham ainda mais foco e a tristeza acaba. Chegou a hora de superar problemas e entregar sua energia para coisas positivas. Alguém pode voltar na vida dos solteiros.

Touro

O novo chega e as verdadeiras intenções são reveladas. Atrações serão intensas e diálogos profundos acontecem. Fique atento aos sinais e indiretas; alguém está de olho em você.

Gêmeos

A alegria chega pelos detalhes e ninguém deve roubar sua boa energia, por mais que tente. Iniciativas e decisões assertivas são tomadas. Busque sempre a tranquilidade e evite a ansiedade.

Câncer

Dias repletos de amor e harmonia; equilibre-se emocionalmente. Um passo importante pode ser dado na vida amorosa e reconciliações chegam. Atrações fortes tomam conta.

Leão

Hora de fazer escolhas com clareza e observar o passado. Alguém pode se aproximar ou se afastar. Os conflitos são resolvidos com compreensão. A intimidade irá aumentar. Fique atento a quem se aproxima e escolha melhor suas conexões.

Virgem

Finalizações e necessidade de evitar complicações. A confiança pode aumentar e ajudar a solucionar assuntos pessoais. Uma aproximação ou gesto mexerá muito com você. Foque na realidade que importa.

Libra

Momento de cura e cautela com as palavras. Uma mensagem chegará, mas se for negativa é preciso superar. Finalize discussões e libere-se do que traz impedimentos na sua vida.

Escorpião

Sinceridades e acontecimentos especiais; um sentimento pode ser correspondido. É hora de ficar mais tranquilo e aproveitar o momento, deixando carmas para trás. Equilíbrio.

Sagitário

Hora de buscar o equilíbrio e a saúde. Uma pessoa especial chegará e casais planejam passos importantes. Supere e aumente sua força interior.

Capricórnio

Mudanças ajudam a transformar positivamente relacionamentos ou a vida amorosa em geral. Alguém deseja retomar contato. É preciso organizar sentimentos.

Aquário

O novo o animará e sentimentos começam a surgir; um encontro será intenso. Cuidado com as mentiras. O que estava estancado sairá do lugar.

Peixes

Você é liberado de uma dor e começa a mudar; busque a cura. A paciência ajudará a lidar melhor com tudo. Romances chegam e os sentimentos não podem ser ocultados.