NASA fará a terceira caminhada espacial para instalar novas estações solares

Dois astronautas devem se aventurar fora da Estação Espacial Internacional nesta sexta-feira (25) para uma terceira caminhada espacial.

Como detalhado, por meio de comunicado, o objetivo é continuar as atualizações do sistema de energia que já estão aumentando a produção e provando a tecnologia que permitirá o futuro posto lunar Gateway da NASA.

A cobertura ao vivo será feita pela NASA Television, no site da agência e no aplicativo. A Caminhada espacial durará aproximadamente 6 horas e 30 minutos.

Shane Kimbrough da NASA e Thomas Pesquet da ESA (Agência Espacial Europeia) irão instalar e implantar o segundo de seis novos ISS Roll-Out Solar Arrays (iROSA) no canal de energia 4B da estação.

Terceira caminhada espacial

Como revelado pela NASA, Pesquet será o tripulante extraveicular 1 (EV 1), com listras vermelhas em seu traje espacial, enquanto Kimbrough será o tripulante extraveicular 2 (EV 2), com um traje sem identificação. Durante a caminhada no espaço, Pesquet se fixará no final do Canadarm2 robótico da estação e, em seguida, agarrará a iROSA.

Operando de dentro da estação, a astronauta da NASA Megan McArthur, com o astronauta da NASA Mark Vande Hei servindo como backup, comandará o braço robótico para manobrar Pesquet e a matriz o mais próximo possível do local de instalação.

A caminhada no espaço seguirá duas outras caminhadas no espaço recentes. Em 16 de junho, Kimbrough e Pesquet moveram o primeiro iROSA para um suporte de montagem no canal de alimentação 2B na treliça da porta 6, onde foi preso em sua configuração dobrada.

Em 20 de junho, a dupla retornou ao canal de energia 2B para concluir a instalação e implantação.

Como revelado pela NASA, esta será a quinta caminhada no espaço para Kimbrough e Pesquet trabalhando juntos e a nona caminhada no espaço para Kimbrough e a quinta para Pesquet no geral. Kimbrough e Pesquet conduziram duas caminhadas espaciais juntas durante a Expedição 50 em janeiro e março de 2017.

Será a 241ª caminhada no espaço em apoio à montagem, manutenção e atualizações da estação.

Estação Espacial Internacional

Os atuais painéis solares estão funcionando bem, mas começaram a apresentar sinais de degradação, como esperado, pois foram projetados para uma vida útil de 15 anos.

O primeiro par de painéis solares originais da estação espacial foi implantado em dezembro de 2000 e tem alimentado a estação por mais de 20 anos.

Os novos painéis solares estão sendo posicionados na frente de seis dos painéis atuais, aumentando a potência total disponível da estação de 160 quilowatts para um máximo de 215 quilowatts.

Como revelado pela NASA, o mesmo projeto de matriz solar será usado para fornecer energia aos elementos do posto avançado de órbita lunar Gateway da agência.

Em novembro de 2020, a Estação Espacial Internacional ultrapassou seu marco de 20 anos de presença humana contínua. Proporcionando oportunidades para pesquisas exclusivas e demonstrações tecnológicas que ajudam a se preparar para missões de longa duração à Lua e Marte e também a melhorar a vida na Terra.

Ainda de acordo com as informações, nesse período, 244 pessoas de 19 países visitaram o laboratório orbital que hospedou quase 3.000 investigações de pesquisadores em 108 países e áreas.

