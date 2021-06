6 penteados maravilhosos e rápidos se você tem o cabelo liso longo; com tutorial

Está pensando em mudar o visual, mas por enquanto não quer investir na tesoura e tinta? Se este é o seu caso, o que acha de conferir algumas sugestões de penteados?

Sobre a pergunta feita anteriormente, caso tenha se interessado, se prepare, pois as recomendações desta terça-feira (22) vão te ajudar bastante, principalmente se tiver o cabelo liso longo.

Aos que estão se questionando, as dicas de hoje são compartilhadas em um tutorial no canal do YouTube Apenas Isabella.

Você pode se interessar por:

Não esqueça dos acessórios dos seus penteados!

Isso aí! Lembre-se que caso queira reproduzir as sugestões enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens que vão te ajudar tanto no processo, quanto na finalização dos penteados. Pensando nisso, se tiver, separe:

Pente;

Elástico de cabelo;

Scrunchy;

Elástico de silicone;

Grampo (opcional).

E então, preparada para novas dicas de penteados? Assista abaixo ao tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de conferir mais algumas dicas de penteados?