Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 6 de junho de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 6 de junho de 2021:

Áries

Fim de semana com vontade de sair e até conhecer seu novo amor, mas é bom cuidar da saúde e não se esquecer da pandemia. Evite se meter em problemas que não sejam seus e seja mais prudente, principalmente nesta sexta-feira.

Você recebe dinheiro que não esperava. A família faz um convite. Dirija devagar para evitar problemas. Um amor espera que você volte e é necessário lidar com isso de forma pacífica, mesmo se for a hora de colocar um ponto final.

Você compra roupas e muda o visual. Os arianos comprometidos devem ser pacientes porque podem ter algumas brigas. Seus números da sorte são 21, 33 e 90.

Touro

Momento de muito trabalho e críticas. Evite ficar na defensiva e coopere em tudo para não atrair má fama. Você recebe ajuda financeira.

Comece a diferenciar quem é quem em sua vida para evitar ser explorado. Fique atento a infecções de pele e se cuide. Você fica mais ativo e pode iniciar um curso.

Busque ser mais independente e responsável. No amor, você terá muita sorte. Se você já tem um parceiro, será um final de semana de muita paixão. Os solteiros vivem a paixão de alguma forma intensa. Seus números da sorte são 23, 19 e 08.

Gêmeos

Sexta-feira para comemorar e se divertir. Você receberá presentes que não esperava ou alguém faz uma surpresa. Cuidado com o dinheiro e não gaste muito para ser mais cauteloso nas finanças.

Momento de cuidar mais da saúde em geral para ter energia. Para alguns, o sábado será de muito trabalho e para colocar em ordem tudo que está complicado.

Um irmão o procura. Alguém pode pedir dinheiro emprestado. Um amor pode se distanciar. Cuidado com os vizinhos e não confie muito em qualquer pessoa. Você pensa em estudar. Seus números da sorte são 23, 10 e 87.

Câncer

Você sentirá que pode fazer tudo o que tem em mente e não desanimará tão cedo. Busque o sucesso. Para de alimentar tanto ciúme dentro de você, evitando ser tão intenso ou obcecado; você verá que seus relacionamentos melhorarão.

Um bem pode ser adquirido. Você recebe notícias do exterior. Um amigo pede conselhos importantes. A vontade de estudar aumenta.

Este será um domingo leve, ideal para ver a natureza. Uma gravidez pode acontecer ou ser descoberta. Seus números da sorte são 31, 23 e 09.

Leão

Você analisa uma mudança de casa ou trabalho. Leve em consideração que o movimento contribuirá para que sua energia positiva se desenvolva mais.

Alguns amigos estão procurando por você para começar um negócio. Não brigue mais com o seu parceiro e seja mais positivo no relacionamento; é importante ter união. Descanse mais neste fim de semana para renovar as energias.

Uma mudança prática é realizada. Seus números da sorte são 03, 22 e 91. Será um fim de semana de diversão, mas tente se controlar no álcool.

Alguém especial pode ficar doente e precisar de apoio. Cuidado com as fofocas no trabalho e relacionamentos que podem atrapalhar sua carreira; seja discreto.

Virgem

Sexta-feira da sorte em questões de novos amores. Lembre-se que o seu signo é dominado pela paixão e quer sempre estar em um relacionamento, mas é bom deixar fluir.

Uma mulher pede sua ajuda. Tenha atenção redobrada com a pressão arterial ou os ossos. Você termina de fazer pagamentos. Tenha cuidado com as fofocas, não fale muito sobre seus assuntos pessoais e comece a selecionar melhor seus amigos.

Sábado e domingo para curar e se divertir. Você terá sorte no dia 6 de junho com os números 09, 33 e 27. Um presente será comprado. Não volte com um amor do passado que irá machucar você de novo; é melhor seguir em frente.

Libra

Você vai recomeçar em diversas questões pessoais e se libertar de muitas mágoas. Este será um fim de semana de renovação de energias e de ter boas atitudes para atrair o melhor.

Você decide mudar de casa ou ir morar em outra cidade. Cuide mais da saúde para se sentir melhor. Você ajuda um amigo e pode ser a conseguir um emprego.

Cuidado com as dores de dente e fique atento para não deixar algo piorar. Você conhecerá pessoas muito semelhantes e pode virar a página com relação a amores do passado. A sorte chega com os números 24, 10 e 99.

Escorpião

Você sairá de problemas financeiros ou ganhará um dinheiro extra. Tente se administrar melhor sua vida financeira e evite dívidas. Seja cauteloso.

Uma mudança de emprego está chegando. Cuidado com brigas e seja um pouco mais controlado, principalmente com vícios. Você faz um curso que o ajuda a ter novas oportunidades.

Burocracias são resolvidas. Uma paixão do signo de Aquário ou Peixes pode procurar por você e falar em romance. Você terá sorte com os números 00, 32 e 17.

Cuidado com os acidentes e seja mais atento. Tente se manter saudável e faça exames médicos para prevenir qualquer coisa. Uma gravidez pode acontecer ou ser descoberta.

Sagitário

Sexta-feira de muitas pressões de trabalho e fazer pagamentos. Considere que seu signo sempre deixa tudo para última hora, então seja mais organizado em sua vida. Um novo projeto surgirá no trabalho.

Cuidado com triângulos amorosos e alguém que já tem um parceiro tentando conquistá-lo; tente não se meter em problemas. Você faz um curso que o deixa feliz.

Um amigo pode acusar você de traição e é preciso ter calma para solucionar este problema. Um problema de saúde pode surgir na família; ajude e fique atento. Você terá sorte no dia 6 de junho com os números 21, 07 e 66. No amor tudo dará certo, mas você deve controlar a vontade de trair.

Capricórnio

Esta sexta-feira a sorte chegará para o seu signo. Seus melhores números são 09, 33 e 27, adicione seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Cuidado com demissões no trabalho por causa de terceiros. Mantenha a boa impressão que as pessoas tem de você. Se detalhista o ajudará. Você planeja uma viagem.

Momento de diversão, mas de maneirar bastante no álcool. Este é um fim de semana de convívio especial com a família e nos relacionamentos amorosos. Você envia algo para o conserto.

Aquário

Você finalmente se recuperará de perdas emocionais ou amores que não deram certo. Este é o momento de crescer mais como pessoa e deixar todo o negativo para trás, é hora de se renovar em tudo.

Você saberá de uma gravidez familiar. Você recebe um convite. O bom humor toma conta e o ajuda a conviver bem com os outros. Você terá um assunto de família.

Um amor do signo de Áries ou Libra chega até você e pode falar sobre formalizar o relacionamento logo. Cuidado com as infecções sexualmente transmissíveis. A sorte chega com os números 34, 00 e 91. Você pode ganhar dinheiro de deve administrar bem.

Peixes

Você vai viver dias de transformações e isso se renovará completamente para sair de uma fase ruim. Hora de se reconectar com a natureza, especialmente praia ou rio para tomar recuperar as energias.

Um novo amor entra em sua vida de forma intensa; evite se doar muito e mostrar os sentimentos logo de cara, pois a calma o ajudará a ter mais sucesso.

Você recebe um convite. Um amigo pede conselhos sobre uma separação ou divórcio. Um presente chega e o deixa feliz. Você terá sorte no dia 6 de junho com os números 03, 22 e 61. Cuidado com os acidentes em geral, especialmente de carro; dirija com cautela. Proteja-se de um amigo que está falando pelas suas costas e não revele seus assuntos pessoais com tanta facilidade. Domingo para passear e se conectar com quem ama.