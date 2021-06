O primeiro fim de semana de junho de 2021 chegou e alguns signos podem ter impulsos que o farão olhar para trás em suas vidas novamente.

Confira os signos que podem ter contatos com o passado esse fim de semana:

Áries

As vibrações agora podem se tornarem confusas não só para você, mas para as outras pessoas também. É bem possível que inseguranças ou pessoas do passado retornem em busca de respostas; é bom concluir o que precisa ser finalizado, mas evite cair em armadilhas e se deixar enganar. Este pode ser um momento de muita fertilidade para alguns e de necessidade de atenção redobrada ao estresse para não tomar más atitudes. Fuja das fofocas.

Gêmeos

Este é o momento em que portas se abrem e se fecham. Com tudo isso acontecendo, é bem possível que você visite o passado e até tenha vontade de conectá-lo; é melhor refletir melhor sobre seus desejos e vida romântica evitando se autopunir, mas buscando esclarecer algumas coisas dentro de você. Esta é uma fase importante de recuperação, mas também de coragem para deixar tudo surgir e começar a tomar novos caminhos.

Virgem

Momento de cautela, principalmente com assuntos amorosos, pois a tendência a enxergar as semelhanças das pessoas e acreditar que todas elas querem o mesmo que você é grande. Não alimente ilusões e busque a claridade principalmente nos assuntos do passado que podem voltar. É hora de romper com os padrões que atam sua vida e não deixar ninguém se aproveitar mais; coloque a independência antes de qualquer coisa.

Escorpião

Este é um fim de semana de energias profundas e forte conexão emocional. No entanto, novos sentimentos podem se tornar conflitantes com os antigos. Recupere sua felicidade e não deixe que a sensibilidade o impeça de usar seu poder de atração do melhor. Para isso, tenha muita atenção com as palavras e aumente sua compreensão; isso não é dar confiança para todo mundo, mas sim agir com maturidade.

Peixes

A tendência a ter preguiça e não querer sair do lugar pode emergi-lo em pensamentos do passado. Evite sonhar acordado e se esquecer de viver o agora, pois no presente existem coisas que podem ser perdidas. O diálogo irá ajudá-lo a ser mais produtivo e fortalecer aquilo que é importante em sua vida neste momento. Lembre-se que esta é uma fase de renascimento e a fertilidade aumenta.