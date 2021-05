Cada signo do zodíaco está relacionado com astros, cristais e também com cores que podem ser muito poderosas quando usadas.

Confira a cor que aumenta a confiança de cada signo do zodíaco:

Áries

O vermelho é capaz de expressar sua personalidade valente e radiante, lembrando o fogo que o motiva a agir e perseguir novos sonhos sempre.

Touro

O laranja é capaz de recordar a força e perseverança que caracterizam sua personalidade, fazendo com que sua mente cheia de opinião e intensidade impressione.

Gêmeos

O amarelo consegue acentuar sua constante aprendizagem e intelecto iluminado, demonstrando o quando você tem coragem para expressar quem é.

Câncer

O azul é a cor que fortalece sua compaixão e poder de cura, o que motiva seu coração sempre a dar novos e importantes passos.

Leão

O dourado é capaz de expressar sua alma encantadora e repleta de sabedoria, recordando o quando você pode lutar pelos sonhos e acreditar.

Virgem

O verde é capaz de lembrar seu foco e personalidade pensadora, qualidade que o ajuda a sempre achar as melhores saídas e encontrar a abundancia.

Libra

O rosa é consegue demonstrar o quanto seu signo é honrado e inspirador, acentuando ainda mais seu poder de atrair o melhor e ter esperança.

Escorpião

O vermelho carmim fará você fortalecer ainda mais sua intensidade e encanto, que não passam despercebidos, injetando muita energia e poder em sua trajetória.

Sagitário

A partir do azul claro ou turquesa, o sagitariano pode demonstrar ainda mais sua alma livre e corajosa, que pode buscar a inspiração e alegra sem medo.

Capricórnio

O violeta é capaz de demonstrar a energia imparável e perseverante que nasce deste signo, fazendo-o ser capaz de realizar tudo o que coloca seu esforço.

Aquário

O roxo consegue aumentar a autenticidade e idealismo que leva o aquariano a ser um líder, fazendo com que ele surpreenda todas as expectativas.

Peixes

O azul índigo é capaz de fortalecer o poder de percepção e busca pela cura dos sentimentos que apenas este signo acessa profundamente para lidar com os sentimentos.