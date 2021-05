O amor ganhar proporções enormes, principalmente quando se trata de romance e relacionamentos. Levando isso em conta, alguns signos tendem a ter uma maior chance de viver este sentimento de forma intensa e sem limites.

Confira os signos que mais podem se descontrolar no amor e vivem por este sentimento:

Leão

O leonino tem muitos objetivos, mas entrega seu coração sem se limitar. Ele não é reservado e irá mostrar seus sentimentos, dedicando-se bastante a vida a dois e confiando muito nos planos que cria para o casal, podendo até tomar rumos arriscados. Mesmo confiando de olhos fechados no que sente, ele não irá tolerar traições ou dar segundas chances se for decepcionado.

Escorpião

O escorpiano nem sempre aparenta para todos logo de cara, mas ele é intenso e pode viver seus relacionamentos com muita entrega. Seu um desejo aflorado e grande paixão, faz com que suas conquistas tomem um lugar importante em sua vida e ele não irá com cautela. Quando se trata dos acontecimentos, tanto os bons como os ruins, este signo vive tudo de forma inesquecível.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

O canceriano é capaz de mover céus e terras para viver um amor. Ele acredita que este é um dos sentimentos mais nobres e pode colocar empenho – até de mais – para viver de acordo com o que seu coração considera importante. O descontrole acontece quando este signo se dedica muito em fazer algo dar certo e acaba esquecendo até de si mesmo.

Peixes

O pisciano pode passar por fases difíceis, mas o amor sempre volta a entregar esperanças e agir na sua vida. Ele até deixa seu lado sensitivo falar mais alto, porém irá se entregar e ser bastante sonhador com seus relacionamentos. Seus pensamentos sempre estarão em torno de quem ama e ele não tem medo de idealizar o futuro em detalhes – que nem sempre são realizados.