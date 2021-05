Quando um relacionamento começa a dar problemas difíceis de superar para os envolvidos, alguns parceiros podem decidir desapegar dos sentimentos e compromisso mesmo antes do ponto final.

Confira os signos que podem seguir em frente antes mesmo do relacionamento terminar:

Leão

O leonino é muito inteligente e não gosta de transmitir suas debilidade ou que está sofrendo. Por isso, se um relacionamento está em crise, ele pode preferir focar que o aprecia e nas oportunidades que pode ter se ficar livre. Nem sempre ele toma atitudes diretas, mas saberá muito bem como manter as pessoas interessadas durante um bom tempo se um eventual término acontecer.

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito cauteloso para tomar atitudes, mas também é bastante esperto para nunca sair completamente perdendo. É bem possível que este signo saiba com antecedência quando um relacionamento está caminhando para o fim e acabe olhando as opções ao redor com atenção. Este signo exige lealdade e devoção, mas seu coração partido também pode deixar um lado frio se apoderar dele.

Sagitário

O sagitariano é um signo livre que foge muito dos dramas, inclusive dos próprios. Quando prevê que um relacionamento está propenso a terminar, ele ficará alerta para as novas aventuras que podem surgir. Este signo sabe que é interessante e se conecta facilmente com as pessoas, mas também tem facilidade para desapegar dos problemas sem resolvê-los e procurar saídas que nem sempre são as mais corretas.

Aquário

O aquariano pode lidar mal com os sentimentos negativos e as crises que surgem quando um relacionamento começa a chegar ao fim. Por isso, ele tentará se distrair com outras pessoas e analisará aventuras que o tirem da realidade que não o deixa feliz. Nem sempre concreta algo, mas pode pensar friamente em não perder oportunidades.