Os signos que podem esconder as inseguranças

A segurança é muito importante para agir e mostrar ao mundo o que somos ou queremos. Não é segredo que algumas pessoas são mais propensas a agir com uma firmeza genuína, mas isso também não significa que elas não escondam algumas inseguranças dentro de si.

Confira os signos que podem ocultar muito bem que estão inseguros com algo:

Leão

Por mais que busque se destacar, o leonino também pode ter inseguranças. Quando isso acontece, ele é um mestre em esconder e não admitir como se sente. Quase sempre, ele dará o melhor de si para desviar a atenção do que o causa esse incomodo e mostrará sua superação da situação, embarcando em novos desafios e fazendo com os outros mudem seu foco.

Virgem

O virginiano é perfeccionista e cuidadoso, o que faz planejar bem suas atitudes e caminhar com mais segurança. No entanto, este signo pode não lidar muito bem com os improvisos e acaba ficando inseguro. Se isso acontece, ele logo tem apenas dois caminhos a tomar: tentará disfarçar com a gentileza e calma ou usará seu poder de crítica para desviar o assunto da forma que deseja.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode parecer muito seguro de si e decidido, mas nem sempre ele está realmente se sentindo assim. Quando se encontra nesta situação, este signo pode escolher sair de cena e permanecer na sua, observando tudo o que está acontecendo para tentar buscar a melhor forma de se integrar novamente. Ele deixa a insegurança passar, mas terá que superar a autoestima afetada.

Aquário

O aquariano está sempre pronto para inovar e perseguir novos caminhos. No entanto, ele também sente inseguranças e muitas delas permanecem imperceptíveis dentro deles, que pensará bastante sobre isso, mas não se atreverá a verbalizar o que sente. Ele trata esse sentimento com muita cautela e pode considerá-lo uma debilidade.