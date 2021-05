Os signos que podem atrair pessoas narcisistas para a sua vida

Algumas pessoas são mestres atrair e conquistar os outros, mas são incapazes de se importar e amar verdadeiramente, colocando sempre seus interesses e intenções em primeiro lugar. Estas pessoas podem ser chamadas de narcisistas e não são tão difíceis de encontrar quanto parece.

Confira que podem atrair pessoas narcisistas para a sua vida:

Touro

O taurino não hesita em possuir o que deseja e tem uma grande tendência a manter seu sucesso com muita cautela. No entanto, ele nem sempre é cuidadoso o suficiente para identificar narcisistas e pode acabar em uma armadilha. Como também é encantador e imbatível para suprir suas próprias necessidades, este signo demora em perceber que alguém se aproveita ou o manipula para beneficio próprio, principalmente se sentimentos especiais estão envolvidos. Não é fácil para ele admitir que se enganou.

Virgem

O virginiano conhece suas qualidades e sabe como pode contribuir positivamente na vida das outras pessoas com o que sabe. Essa “gentileza” pode atrair pessoas narcisistas e aproveitadoras que não só absorvem sua experiência, como também podem desestabilizá-lo com um ponto fraco: as criticas aos seus defeitos. Este signo pode identificar tarde de mais essa situação se estiver apaixonado.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano se destaca em seu caminho e está sempre aberto a novas aventuras, culturas e pessoas. Isso faz com que ele se arrisque a tentar compreender tudo e todos, o que é algo vantajoso para narcisistas que querem ser ouvidos para poder manipular. Como pode passar por fases nas quais “topa viver intensamente”, este signo acaba fazendo vista grossa para alguns sinais e não leva em conta a intuição indicando as verdadeiras intenções de alguém.

Capricórnio

Por mais que seja inteligente e tenha muitas qualidades que ajudam a trazer segurança, o capricorniano pode se tornar um alvo de pessoas narcisistas. Como coloca a mão na massa e luta pelo o que quer, chama a atenção de quem almeja o mesmo e que embarcar junto em suas conquistas. Nem sempre este signo percebe a tempo o verdadeiro objetivo do narcisista que ganha sua confiança, pois pode ser bastante compreensivo com o outro.