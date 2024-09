Após passar por cirurgia, adolescente baleada na Maré fica em pé pela primeira vez

Após ser baleada no Complexo da Maré (RJ) a jovem Valentina Betti Simione, de 14 anos, foi submetida a um procedimento cirúrgico no Hospital Getúlio Vargas e já apresenta evoluções em seu quadro clínico. Conforme publicado pelo O Globo, a portadora das boas notícias foi a tia da jovem, a influenciadora Kamila Simioni, que compartilhou atualizações sobre o estado de saúde da sobrinha por meio de seu perfil no Instagram.

Na publicação, Kamila agradeceu a Deus pelo “milagre” e ressaltou a importância da equipe do Hospital Getúlio Vargas, responsável pelo atendimento e acompanhamento do quadro da jovem. O estado de saúde de Valentina também foi atualizado por meio de um boletim médico emitido pela equipe do hospital.

Segundo a direção da unidade, ela está “estável” e apresenta evolução acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Além da jovem, sua família também está sendo assistida pela equipe de assistência social e psicologia da unidade hospitalar.

Relembre o caso

Valentina foi atingida na região lombar depois que seu pai, Michel Simioni, errou o caminho ao tentar retornar à Linha Amarela e acabou entrando na Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré.

Em entrevista citada pela reportagem, o pai da jovem revelou que ela deixou o CTI na manhã de quinta-feira e já estava acordada interagindo e mexendo no celular. Ele então relembrou o episódio.

“A gente veio, o dia estava feliz. A gente saiu de lá por volta das 9h da manhã, íamos para a praia. Eu acho, eu não sei o motivo, mas o GPS já recalcula a rota te enviando para dentro daquela comunidade. E aí, às vezes, você está distraído e quando vê já está lá dentro”.

Segundo Michel, ao menos seis tiros foram disparados pelos bandidos e inicialmente a filha acreditou não ter sido atingida. No entanto, após saírem da comunidade ela informou ao pai que um dos tiros a atingiu.

Michel e Valentina são de Minas Gerais, e estavam no Rio para comparecer ao consulado americano no Centro da cidade para tirar o visto. A adolescente foi baleada no caminho de volta para a Barra da Tijuca, local onde os dois estavam hospedados.