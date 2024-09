Inmet emite alerta para tempestades em todo estado de São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu às 14h desta sexta-feira um alerta de tempestade que abrange praticamente toda região metropolitana e interior do estado de São Paulo e vale até as 22h de hoje.

ANÚNCIO

Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva intensa, com até 50 mm, ventos intensos e queda de granizos com potencial para causar alagamentos, queda de energia, de galhos e árvores.

As áreas afetadas são, além da região metropolitana de São Paulo, José do Rio Preto, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, Piracicaba, Bauru, Sul/Sudoeste de Minas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Araraquara, Vale do Paraíba Paulista, Oeste de Minas, Itapetininga, Litoral Sul Paulista e Sul Fluminense.

Tempo no final de semana

A previsão para o final de semana na Capital é de muito calor e chuvas na parte da tarde e da noite. Os termômetros devem marcar a máxima de 26º C na tarde de sábado e 31º C no domingo, de acordo com a Climatempo.