Paraná Pesquisa confirma liderança de Nunes na corrida à Prefeitura de SP, com Boulos em segundo

A pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Paraná Pesquisa confirma o cenário de pesquisas anteriores e mostra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na frente na corrida à reeleição, com 26,8%, seguido por Guilherme Boulos (Psol), com 23,7%, e Pablo Marçal (PRTB), com 21%

A atual pesquisa mostra que nenhum dos três candidatos está dentro da margem de erro, que é de 2,6 pontos percentuais e configuraria empate técnico, apontando para um distanciamento dos dois principais candidatos em relação ao resto do grupo.

No segundo pelotão não houve alteração. Tabata Amaral (PSB) tem 8,3% e José Luiz Datena (PSDB) tem 7%. Marina Helena (Novo) marcou 1,9% das intenções de voto, enquanto Altino dos Prazeres (PSTU) e Bebeto Haddad (DC) têm 0,1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Confira a relação completa dos candidatos/intenção de voto:

Ricardo Nunes (MDB): 26,8%

Guilherme Boulos (Psol): 23,7%

Pablo Marçal (PRTB): 21%

Tabata Amaral (PSB): 8,3%

José Luiz Datena (PSDB): 7%

Marina Helena (Novo): 1,9%

Altino Prazeres (PSTU): 0,1%

Bebeto Haddad (DC): 0,1%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

De acordo com o levantamento, o número de pessoas que respondeu que não sabe ou pretende votar em braço ou nulo ficou em 4,8% e 6,2%, respectivamente.

Campeão de rejeição

De acordo com o Paraná Pesquisa, o candidato Pablo Marçal é campeão de rejeição na cidade de São Paulo, com 37,9%, seguido por Guilherme Boulos (Psol), com 34,8% e José Luiz DAtena (PSDB), com 34,8%. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece somente em quinta posição, com 10,1% da rejeição na Capital.