Os signos que passam por grandes transformações durante o Eclipse lunar em Sagitário

Este 26 de maio de 2021 reuniu três eventos especiais: a superlua, uma lua de sangue e um eclipse lunar em Sagitário. As energias intensas podem trazer transformações importantes para alguns signos do zodíaco.

Confira aqueles que passam por grandes transformações durante o Eclipse lunar em Sagitário:

Touro

Ouvir a intuição será muito importante para que você saiba as mudanças ou revelações necessárias. O universo conversará com você agora e muitos sinais aparecem, mas é preciso estar atento para identificá-los e interpretá-los. Não limite mais seus poderes e abra-se para comunicações necessárias, por mais que isso seja uma grande transformação na sua vida.

A confiança andará de mãos dadas com o amor próprio e seu senso de justiça. Neste período de renascimento, não resista a transformações e faça as pazes com aquilo que já passou ao libertar das mágoas. Sua teimosia deve perder força para dar lugar à expansão da consciência e sentimentos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Gêmeos

Hora de despertar e deixar algumas crenças e atitudes limitantes que atrapalham sua evolução profissional ou em relacionamentos amorosos para trás. Esta energia trará conflitos necessários e confrontos que podem gerar muita desordem, mas depois entregará a libertação e renascimento.

A mudança não poderá ser evitada e tentar controlar as coisas acabará gerando frustração e ansiedade; canalize esta situação usando seu poder de se adaptar e aceitando algumas verdades com sabedoria. Lembre-se que tudo e todos podem ensinar uma lição, pois o melhor está sempre em caminho!

Leão

Sonhos e seu destino podem ser transformados não só por atitudes atuais, mas também de acordo com consequências do passado. Esta é uma fase de mudança anunciada e verdade que não deve ser atrapalhada pela negação, mas sim empreendida como um reino de novas possibilidades.

Não esqueça as lições aprendidas agora ou que estão acumuladas, mesmo que sejam dolorosas. É preciso fortalecer a autoestima, autocuidado e liberdade para iniciar melhores caminhos, mesmo que para isso algo precise ser finalizado antes. Não se fecha para o renascimento e veja o lucro dos sacrifícios!