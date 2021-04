A sonda InSight da NASA detectou dois terremotos fortes e claros originados em um local de Marte chamado ‘Cerberus Fossae’. O local seria o mesmo lugar onde outros dois terremotos fortes foram registrados no início da missão, de acordo com informações divulgadas pela agência.

Os novos terremotos têm magnitudes de 3,3 e 3,1. A InSight registrou mais de 500 terremotos até o momento, mas por causa de seus sinais claros, estes são quatro dos melhores registros de terremotos para sondar o interior do planeta.

Como revelado, estudar é uma maneira pela qual a equipe de ciência do InSight busca desenvolver uma melhor compreensão do manto e do núcleo de Marte.

O planeta não tem placas tectônicas como a Terra, mas possui regiões vulcanicamente ativas que podem causar estrondos.

NASA/JPL-Caltech

Como detalhado pela NASA, os terremotos de 7 e 18 de março reforçam a ideia de que Cerberus Fossae é um centro de atividade sísmica.

Os novos terremotos têm algo mais em comum com os principais eventos sísmicos anteriores da InSight, que ocorreram quase um ano marciano completo (dois anos terrestres) atrás: eles ocorreram no verão do norte de Marte.

Como revelado pela NASA, os cientistas previram que este seria novamente o momento ideal para ouvir os terremotos, porque os ventos ficariam mais calmos.

A sonda InSight da NASA usou uma concha em seu braço robótico para começar a cavar o solo.

O sismômetro, chamado de Experimento Sísmico para Estrutura Interior ( SEIS ), é sensível o suficiente para que, mesmo quando coberto por um escudo em forma de cúpula para bloqueá-lo do vento e evitar que fique muito frio, o vento ainda causa vibração suficiente para obscurecer alguns marsquakes.

Durante a última temporada de inverno no norte, o InSight não conseguiu detectar nenhum terremoto.

Terremotos fortes em Marte

Como detalhado, os ventos podem ter se acalmado, mas os cientistas ainda esperam melhorar ainda mais sua capacidade de “escuta”.

As temperaturas perto do módulo de aterrissagem InSight podem oscilar de quase 100 graus Celsius negativos à noite a 0 graus Celsius durante o dia.

Essas variações extremas de temperatura podem estar fazendo com que o cabo que conecta o sismômetro ao módulo de pouso se expanda e se contraia, resultando em sons de estouro e picos nos dados.

Portanto, a equipe da missão começou a tentar isolar parcialmente o cabo do clima. Eles começaram usando a concha na extremidade do braço robótico do InSight para jogar terra em cima da blindagem contra vento e térmica, permitindo que escorresse para o cabo.

Como revelado pela NASA, enterrar a corda sísmica é de fato um dos objetivos da próxima fase da missão, que a NASA estendeu recentemente por dois anos , até dezembro de 2022.

Ventos que têm sacudido o sismômetro

Apesar dos ventos que têm sacudido o sismômetro, os painéis solares do InSight permanecem cobertos de poeira e a energia diminui à medida que Marte se afasta do sol.

Os cientistas esperam que, isolando-o do vento, seja mais fácil detectar ‘martemotos’.

Os níveis de energia devem melhorar depois de julho, quando o planeta começa a se aproximar do Sol novamente.

Até então, a missão desligará sucessivamente os instrumentos do módulo de pouso para que o InSight possa hibernar , acordando periodicamente para verificar sua saúde e se comunicar com a Terra.

Ainda de acordo com as informações, a equipe espera manter o sismômetro ligado por mais um mês ou dois antes de ter que ser temporariamente desligado. Confira:

Com informações da NASA

