Novo Ano Astrológico Março de 2021: Os signos que abrirão portas importantes nesta nova fase

No terceiro sábado de março de 2021, o Sol entrou em Áries, o primeiro signo do zodíaco. Este movimento marcou o início de um novo ano astrológico e muitos signos podem ter grandes aprendizagens e realizações durante esta fase.

Confira signos que abrirão portas importantes:

Touro

Os sonhos e a imaginação ganham um espaço muito importante na sua vida, o que permitirá a percepção e visualização de novos horizontes, inspirando a abertura de portas extremamente significativas. Além de finalizar ciclos, o desapego com o que já não causa mais crescimento também deve acontecer.

Este será um momento de maior iluminação e clareza não só para retomar projetos ou colocá-los em prática, mas também para absorver o máximo de aprendizagem possível. Tudo isso pode dar uma guinada importante na sua vida, mas mexerá bastante na sua zona de conforto; lembre-se que isso será um grande desafio.

Comece transformando detalhes no seu dia-a-dia, melhorando sua relação com seus hábitos e cuidando bastante do seu emocional. Este é o momento de identificar o que o ata negativamente ao passado e dar um passo especial para o futuro.

Gêmeos

Os contatos e a vida social entram em foco e muitas portas importantes devem ser abertas no início deste novo ciclo. Pessoas que agregam verdadeiro valor podem surgir na sua vida e será preciso manter a energia em alta para poder se inspirar a dar início a novas formas de realizar sonhos e aproveitar as oportunidades.

A comunicação irá ajudar a prosperar e uma propensão a se sentir mais solto para iniciar novos caminhos nas amizades, projetos e também na vida amorosa o favorece. Para muitos, será um momento de se permitir voltar à ativa no romance de forma mais verdadeira e atenta.

Esta fase contribui para o desapego de hábitos ou relações que já não trazem o que é esperado. Tudo evolui para melhor se a calma, intuição e abertura para conexões sinceras forem aproveitadas com consciência.

Virgem

As alianças nunca abriram tantas portas como agora! É bem possível que pessoas dos mais diversos níveis de conexão em sua vida, amigos, colegas de trabalho ou amores, o ajudem a visualizar oportunidades e colocar a mão na massa pare ir em busca de novas realizações.

Por mais que seu senso de independência e controle seja muito marcante, abrir-se para ouvir e compreender o outro trará ideias e conclusões com muitos significados importantes. Lembre-se que assumir alguns erros com o objetivo de evoluir pode ser muito proveitoso; fique mais atento ao que é ofertado a você.

Mudanças e transformações giram em torno da sua vida profissional, pessoal e também amorosa. Este ciclo favorece encontros e descobertas de sentimentos por pessoas, tornando-o mais aberto a compreender o que sente e se aventurar no romance.