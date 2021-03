Os signos apaixonantes, mas que escondem um lado muito difícil de lidar

No início dos relacionamentos e conquistas, o entusiasmo torna as coisas mais fáceis e pode fazer as pessoas acreditarem que tudo é um mar de rosas. No entanto, por mais apaixonante que alguém possa ser, não existe ninguém que está isento de ter alguns defeitos e características que podem tornar a convivência bem complicada.

Confira aqueles signos que conquistam facilmente, mas escondem um lado muito difícil de lidar:

Áries

O ariano é a alma da festa e tende a ser um grande conquistador devido a sua personalidade repleta de energia, determinação e paixão. Como é intenso em tudo o que faz, seu temperamento pode ter lados bem difíceis de lidar, principalmente relacionados à impulsividade e ira.

Quando sua birra e irritação é despertada, ele deixa a consideração de lado e pode agir sem pensar, ferindo com palavras, ações e comportamentos infantis. Do mesmo jeito que provoca e retruca em um momento, pode fazer de conta que nada aconteceu quando os ânimos se acalmam.

Gêmeos

O geminiano encanta com seu olhar curioso e sua capacidade de se conectar com as pessoas positivamente em pouco tempo, podendo facilmente roubar corações. Mas como nada é completamente fácil na vida, ele também possui um lado complexo e que pode gerar bastante dor de cabeça.

Este signo tende a ter uma personalidade dual e que muda de ideia constantemente, o que faz a dúvida ser uma presença marcada e que por vezes o impede de dar passos concretos para saltar do muro que está.

“Todo mundo possui o bem e o mal. O que diferenciará pessoas boas e ruins é o equilíbrio entre essas duas forças que motivam as ações.”

Reprodução / Giphy

Escorpião

O escorpiano é intenso emocionalmente e magnético, atraindo as pessoas com uma personalidade forte e que intriga. Se apaixonar por ele não é difícil, mas ele também esconde um lado difícil de lidar que é seu instinto vingativo.

Este signo não mostra suas vulnerabilidades facilmente, mas descobre como ninguém a ferida aberta dos outros. Quando é provocado, ele não deixa de devolver na mesma moeda ou pior na primeira oportunidade, agindo de forma precipitada muitas vezes.

Virgem

O virginiano pode ser impecável na conquista e demonstrar muito bem as qualidades da sua personalidade, encantando com uma beleza própria atenta aos detalhes e perfeccionista. No entanto, ele possui um lado controlador que não é moleza para ninguém.

Este signo está na constante busca de compreender tudo e designar uma forma correta de agir ou o lugar onde cada coisa deve estar. Quando o parceiro não vive desta maneira ou decide mudar, ele pode se opor e se tornar obsessivo com o assunto, buscando alguma forma de influenciar a pessoa a seguir seus parâmetros.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

O aquariano pode chamar a atenção com sua simpatia e facilidade para lidar com as pessoas, se tornando um encanto muito especial principalmente para aqueles que dividem verdades em comum com este signo idealista. No entanto, ele não mede argumentos quando pensa diferente e pode acabar se achando um pouco dono da verdade.

Quando adota um posicionamento, pode até tentar o diálogo para equilibrar as coisas, mas não vai parar enquanto não demonstrar tudo o que acha e tentará provar ao máximo que está certo! Nas crises, ele também pode assumir um mau humor imbatível e que incomodaria até os mais pacientes.