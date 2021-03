Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 26 de março de 2021

Mais uma semana chegou e já estamos no meio do mês! Aqui você pode conferir o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Veja tudo o que pode rolar entre 22 e de 26 março de 2021:

Áries

Você está passando por decisões complicadas e terá que enfrentar para mudar seu destino para algo positivo. Não tenha medo, a força espiritual estará ao seu lado o tempo todo para superar as dificuldades que surgirem.

Em questões de amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro. O ariano solteiro será procurado por um amor do passado, mas tente fechar esse ciclo e focar no presente.

Você terá sorte com os números 07 e 66. Use muito a cor branca em suas roupas para atrair abundância. Há uma jornada sendo iniciada.

Não se esqueça de fazer check-up para cuidar da saúde. Você recebe um bônus ou pagamento pelas suas férias. Você decide vender seu carro para comprar outro.

Touro

Você continuará com muita sorte em todos os sentidos, mas principalmente no local de trabalho, pois terá a oportunidades positivas. Nesta segunda e terça-feira, as energias tomam força e o ajudam a conseguir o que deseja.

É hora de ter um relacionamento mais formal em sua vida e deixar os relacionamentos fugazes de lado. Você terá sorte com os números 03 e 29. Use mais a cor vermelha para atrair abundância. Tenha cuidado com as quedas na rua e seja mais cauteloso.

Por enquanto, não tire nenhum crédito e saiba que é melhor tentar pagar tudo à vista para não se endividar. Lembre-se de que é melhor economizar para comprar o que deseja.

Gêmeos

Você continuará com sua boa maré de sorte financeira. Seja paciente para ter a recompensa por tanto esforço em tudo o que você fez. Cuidado com a inveja e o mau-olhado, lembre-se de que, por ser tão carismático, você é alvo de energias negativas.

Carregue prata para se proteger e cortar todas as coisas ruins que os outros emanam. É hora de começar aquele negócio ou mudanças de emprego acontecem para melhor.

Não negligencie seu relacionamento, pois é muito importante encontrar esse equilíbrio com a vida amorosa. Tente ser mais amoroso e manter a chama acesa.

Você compra roupas e muda seu visual. Você terá uma surpresa econômica com os números 20 e 99. Use mais amarelo para a proteção.

Reprodução / Giphy

Câncer

Você deve dar mais prioridade aos seus planos e não adiá-los. Cancerianos são muito impulsivos, então tente pensar duas vezes antes de agir.

Este é o momento de alcançar as conquistas que tanto almejou, principalmente em matéria de trabalho com um novo emprego ou um aumento de salário. Tome cuidado com o seu dinheiro e guarde-o para qualquer imprevisto.

O amor chegará à sua porta, então você deve ter muito cuidado para não deixá-lo passar. É hora de voltar a estudar ou fazer um curso de idiomas que o ajudará muito no seu futuro. Você terá sorte com os números 30 e 29. Tente usar mais a cor azul forte para atrair sorte em sua vida.

Leão

É hora de se reinventar em todos os sentidos e ainda mais na vida pessoal. Momento de não ter medo de desafios, pois você será vitorioso.

No amor, é hora de analisar o seu relacionamento e se você não está mais feliz, é melhor encerrá-lo. Os solteiros vão conseguir alguém do signo de Câncer, Escorpião ou Peixes que será muito compatível.

Aproveite os fins de semana para fazer cursos que o ajudarão a abrir mais portas no ambiente de trabalho. É hora de você se encontrar novamente com sua família e manter o contato.

Você terá sorte com os números 08 e 53. Use a cor branca mais para atrair mais sorte. Desconecte-se um pouco das redes para descansar mais à noite.

Virgem

Você terá sorte e pode receber um dinheiro extra. Você terá muita compatibilidade amorosa com os signos de Áries, Câncer e Capricórnio. A energia é positiva em questões de trabalho, então aproveite a oportunidade para abrir um negócio ou buscar uma promoção.

Você terá a ajuda divina. Sua sorte será com os números 40 e 32. Use mais a cor vermelha para atrair boas energias.

Não preste muita atenção no que os outros falam sobre você e lembre-se que seu signo atrai muito a inveja. Seja positivo como sempre para manter todas as más vibrações longe e que elas não possam machucá-lo.

Libra

Sua força pessoal vai ser grande e você vai tomar a decisão certa para avançar no trabalho. Apenas tente não falar sobre seus planos para que eles sejam realizados sem interferências.

É difícil manter a discrição, mas fazer isso trará bons resultados. Em questões de saúde, é preciso ter atenção com problemas hormonais ou renais. Você faz pagamentos e dividas do passado.

Não tenha medo de um amor do passado que pode procurá-lo. Você faz mudanças em sua casa. Um animal de estimação trará paz. Você terá sorte com os números 02 e 19, e usará a cor amarela para atrair boas energias.

Escorpião

Tudo o que você merece por tanto esforço e sacrifício entrará em sua vida. Você deve tomar a decisão de mudar sua atitude para melhor e não temer o que os outros podem dizer.

Comece o negócio ou projeto que deseja, a justiça divina estará do seu lado. É o momento ver mudanças positivas entrando na vida sem problemas.

Tenha atenção com a relação com o seu parceiro e lembre-se que você também tem sentimentos e às vezes se magoa com as palavras e ações. Os solteiros vão se apaixonar pelos signos de Áries ou Câncer que serão muito compatíveis.

Seu dia de sorte será terça-feira com os números 03 e 29. Lembre-se que o erro em si não existe, apenas experiência.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Você deve confiar em sua inteligência e astúcia para tomar decisões bem-sucedidas em tudo o que fizer. Seu signo é o mais carismático e tem a iniciativa para começar uma vida de triunfos, apenas tente não confiar muito na sorte e sempre lute por um ideal.

Seja generoso com tudo e também economicamente para que a abundância volte à sua vida. Cuide de problemas nas costas ou nos rins; deixe de lado remédios sem prescrição medida que podem causar problemas de saúde.

Uma viagem é planejada ou um convite chega. Os sagitarianos em um relacionamento devem tentar manter a comunicação e não se desrespeitar quando discutirem. Seus números da sorte são 15 e 34.

Capricórnio

Você terá dificuldades no trabalho ou nos estudos, por deve manter a a calma e ser prudente em tudo que comenta sobre os outros; seu signo é caracterizado por ser muito sincero, então tente ter cautela para não se prejudicar.

Momento de crescimento econômico e de realização de desejos. Seus números são 61 e 77, adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você continuará com positividade no amor. Se você está em um relacionamento, um passo importante pode ser dado e tudo irá prosperar.

Para o solteiro, alguém do signo de Áries ou de Virgem pode entrar na sua vida e ser muito compatível. Cure os rancores de seu coração.

Aquário

Este é um estágio de abundância e crescimento, principalmente no trabalho. Um amor muito sincero entrará em sua vida disposto a se apaixonar e será do signo de Áries ou Escorpião.

Casais podem ter dificuldades por questões de ciúme; procure não gerar mais conflitos. Você recebe dinheiro extra na loteria com os números 00 e 15 e a terça-feira é seu melhor dia.

Um parente o procura para pedir um favor financeiro. Cuide bem do seu animal de estimação para que não fique doente. Algo vai para a manutenção ou conserto.

Não discuta tanto no trabalho, lembre-se de que você é o inteligente do Zodíaco, mas não é por isso que está sempre certo; tenha atenção as situações que surgem e suas atitudes.

Peixes

Você não deve desistir e sim colocar todos os seus esforços para atingir seus objetivos. Você passará por problemas familiares que tirarão sua estabilidade emocional, mas não deve deixar se desequilibrar.

Esta semana você vai decidir sobre ficar no seu emprego ou procurar outro; está na hora de crescer economicamente e tomar o rumo certo para ter sucesso. Não hesite em continuar estudando e fazer cursos, como os de idiomas, que ajudarão futuramente.

Você pensa em um amor do passado; é melhor falar com esta pessoa e ficar em paz. Cuide do seu dinheiro e fique sempre prevenido para os dias difíceis.

Seu temperamento impulsivo tende a extrapolar um limite muito alto que você deve controlar para não entrar problemas. Você terá sorte com os números 04 e 39, e sua coré o amarelo ou laranja.