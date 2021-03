Para que um relacionamento dê certo, muitos pontos além da atração, disposição e sentimentos entram em jogo. Por isso, conexões que parecem promissoras e marcam a vida dos envolvidos, também estão sujeitas a serem interrompidas e nunca se tornarem algo mais sólido.

Confira os signos que formam casais que podem desistir de ter algo sério no meio do caminho:

Áries e Virgem

Por mais que o sentimento possa vir de forma intensa e a atração seja inegável, este casal pode ter problemas de convivência e formar relações pouco estáveis. Ambos podem se conectar de forma profunda, mas o virginiano busca definições e passos sólidos em suas relações, enquanto o ariano tende a ter iniciativas grandes e arriscadas.

Os objetivos se confrontam e a insegurança bate nos dois, por mais que seja de maneira completamente diferente. Unir a vida será algo complexo, pois todas as partes pretendem tomar as rédeas e não abrem mão de fazer as coisas do seu jeito. Isso gerará ruído na compatibilidade e pode fazê-los desistir de buscar o futuro em união.

Reprodução / Giphy

Capricórnio e Câncer

Com histórias e a busca de vínculos mais significativos semelhantes, estes dois signos tendem a chamar a atenção um do outro e se aprofundam com um interesse genuíno, que crescerá rapidamente. No entanto, ambos podem ter problemas com a forma que vivem o amor.

Enquanto o canceriano é protetor e de sentimentos a flor da pele, o capricorniano pode ser mais prático e centrado em diversos objetivos que vão além das emoções, focando também nas compatibilidades de convivência. A forma que cada um lida com as crises é muito diferente e isso pode fazer com que eles se fechem e se sintam pouco seguros para construir algo duradouro.

Touro e Escorpião

Donos de muito magnetismo e de personalidades marcantes, estes dois podem ter muita paixão e sensualidade para compartilhar. A atração é intensa e com certeza mexerá com o coração de ambos, mas nem sempre é fácil levar essa relação para o próximo nível.

Por mais que a demonstração de interesse não possa ser escondida, a forma com que estes signos lidam com o conflito não ajudará a construir um vínculo estável. O respeito será perdido durante as discussões, já que ambos não conseguem segurar o “gênio” forte e a postura de dono da razão que tentam reprimir. O taurino também pode ser bem mais conservador do que o escorpiano.

Sagitário e Aquário

Estes duas personalidades idealistas e que andam livres pela vida podem se encontrar de forma muito intensa, protagonizando uma atração mútua e repleta de muito desejo, química e compatibilidade de pensamentos. No entanto, não será fácil lidar com convivência e a missão de compartilhar a vida.

Ambos não gostam de cobrar e de serem cobrados por nada, o que não ajuda na aproximação emocional quando os desentendimentos – comuns em qualquer convivência – acontecem. Eles possuem muita força para superar obstáculos, mas perdem boa parte delas quando não sabem como trabalhar juntos. Tudo isso pode contribuir para que os vínculos não se tornem sólidos e algo mais sério comece a ser construído.

Peixes e Libra

Não é raro quando estes dois se sentem atraídos a compartilhar suas emoções e se envolver fisicamente de forma muita intensa, criando uma história sonhadora e que pode mudar suas vidas de uma hora para a outra.

Infelizmente, ambos compartilham muitas inquietações sobre os sentimentos e relacionamentos, o que deixa tudo mais complicado. Sua forma de ver a vida é diferente também; enquanto o libriano busca encarar tudo de forma mais positiva, o pisciano absorve todas as emoções ao redor e não consegue escapar de ter os sentimentos afetados por diversas situações.

Quando não encontram um equilíbrio e lidam com a grandiosidade do que sentem com maturidade e apoio, a relação pode ser impedida de seguir a diante.