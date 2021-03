Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 21 de março de 2021

O terceiro fim de semana de março de 2021 chegou e as previsões podem surpreender todos os signos do zodíaco. Confira o horóscopo para os próximos dias:

Áries

Esta sexta-feira será de renascimento para o seu signo. Lembre-se que você é luta constantemente para progredir e ser alguém na vida, então nada o desanima completamente.

Tenha mais atenção em seu relacionamento e evite ser desleal. Triângulos amorosos podem trazer complicações. Fique com quem te ama.

Os signos mais compatíveis serão Aquário, Áries e Capricórnio. Fim de semana de trabalho extra e de ter mais cuidado com o carro para não ter problemas.

Você recebe um presente que lhe trará muita felicidade. Bom momento para mudar de visual. Você não deve confiar tanto nas pessoas que acabou de conhecer. A sorte está em alta e seus números são 03, 21 e 40.

Touro

Você terá uma sexta-feira cheia de agradáveis ​​surpresas e boa energia. Haverá uma mudança radical em sua maneira de pensar e atitudes.

No amor você pode ficar um pouco confuso, especialmente com sentimentos relacionado a um ex. Tome a melhor decisão e dê um tempo se necessário. Uma nova proposta de trabalho pode chegar.

Cuidado com o álcool e os vícios. Evite beber muito para não ter ressaca moral. Não seja mais tão corajoso e impulsivo, tente medir seu temperamento e sempre pense no que vai dizer. Seus números da sorte são 20, 87 e 14.

Gêmeos

Grandes conquistas estão chegando para o seu signo. Você só tem que aprender a ter paciência em tudo o que faz para não ficar estressado porque as coisas não saem do jeito que você deseja.

Mudanças fortes chegam neste 21 de março. Usar prata e ajuda a se proteger e atrair as melhores energias transformadoras. Faça cursos que o animem e aposte na meditação. Uma viagem pode ser planejada. Evite gastar com o que não é necessário.

No sábado você recebe um convite. O amor sempre vem e neste final de semana você vai conhecer alguém que vai te dar muita felicidade. Cuidado com os acidentes; seja mais cauteloso em tudo que você faz atualmente. Seus números da sorte são 05, 42 e 19.

"Momento de energias transformadoras para todos os signos do zodíaco"

Reprodução / Giphy

Câncer

Boas energias virão, você só tem que aprender a não falar tanto dos seus planos para não atrair inveja. Seu signo entra em um estágio de energias positivas e pode alcançar o que tanto deseja.

Em 21 de março uma energia muito especial preenche sua vida. Use roupas leves para atrair mais sorte. Uma proposta de negócios ou trabalho chega e será muito positiva.

Não brigue com o seu parceiro e lembre-se que a base de qualquer relacionamento é a confiança. Você terá sorte neste domingo com os números 01, 29 e 77. Cuidado nas ruas, seja mais cauteloso com os acidentes. Tente ter pensamentos mais positivos.

Leão

Você viverá dias de agradáveis e de ​​transformações para o seu signo. Lembre-se que este é o melhor momento para se sentir pleno em tudo.

Neste dia 21 de março, as energias positivas o cercarão de forma mais forte, então aproveite para crescer em sua vida profissional. É hora de mudar tudo o que é negativo e deixar para trás o que ainda o machucava.

Não deixe seu parceiro manipulá-lo mais. O amor é lindo quando é dado sem qualquer tipo de interesse. Os parceiros mais compatíveis com o seu signo são Áries, Gêmeos ou Sagitário.

Seus números da sorte são 07 e 88. Uma viagem pode ser planejada ou um convite especial chega a sua vida.

Virgem

Fim de semana de muita sorte. Neste 21 de março, sua energia estará em metamorfose; você deixará todas as cargas negativas que estavam obstruindo seus sucessos e postergando seus planos.

Vestir-se com cores claras ajuda a manter o bom humor e as boas energias. Um amor do passado o procura para fechar um ciclo. Você recebe o pagamento de uma dívida em dinheiro.

Você terá uma nova atitude em relação aos relacionamentos. Um amor do signo de Áries ou Aquário chegará em sua vida e o deixará muito feliz.

Cuide bem da sua saúde e continue se exercitando para se sentir bem. Não pense no resto e tente se colocar em primeiro lugar em tudo. A sorte virá com os números 04 e 39. Uma burocracia é resolvida a seu favor.

Libra

Você aprenderá a ter sucesso e não falhar em suas tentativas de ser alguém na vida. São tempos de crescer e deixar um pouco de indecisão para atuar melhor profissionalmente.

A sorte chegam em 21 de março e nesse dia várias oportunidades surgirão; novos projetos o tornarão melhor financeiramente. O branco ajuda a atrair energias mais renovadoras.

No amor, você terá muita sorte com relacionamentos – inclusive com os casos que são proibidos. Quem está em uma relação continuará em paz e com planos de crescer como casal.

Continue estudando, pois as oportunidades chegarão em breve. Você terá na próxima segunda-feira com os números 01, 29 e 77. Lembre-se que não somos perfeitos e erramos, por isso tente se desculpar.

Escorpião

É hora de se renovar completamente, principalmente no ambiente de trabalho. Considere não esperar ou confiar tanto em pessoas que parecem não querer ajudar. Chegou a hora de crescer profissionalmente.

Durma mais à noite e desligue o celular, pois isso fará muita diferença na sua vida. Fique atento ao carro se for fazer uma viagem e evite contratempos.

Um novo ciclo de espiritualidade e renovação energética chegue; Pense positivo. Use roupas brancas para ter as melhores energias.

Você terá sorte e pode conhecer pessoas importantes que lhe darão apoio para crescer profissionalmente. Seus números da sorte são 13 e 49.

Sagitário

Você vai finalizar muitos projetos atrasados ​​do trabalho. Tente não se desesperar para não ter problemas com seus chefes e lembre-se de manter a calma.

Evite ser impulsivo e falar palavras que podem machucar ou prejudicá-lo, então pense sempre antes de dizer algo. Cuide melhor da sua alimentação e saúde em geral.

Neste dia 21 de março, você se renova e terá mais consciência do que o ajudará a alcançar os objetivos que tanto deseja. Reflita sobre o que o ajuda a crescer.

Você terá problemas com seu parceiro e pode ser devido a infidelidades, tente ter calma para resolver as coisas. Os sagitarianos solteiros podem embarcar em um relacionamento mais sério. Seus números da sorte são 00 e 31.

Capricórnio

Você terá boas atitudes e paciência para se livrar de problemas pessoais e profissionais. Não seja rancoroso para afastar as dificuldades da sua vida. Desapegue daquilo que não saiu como o esperado.

Neste 21 de março, seu signo estará cheio de boas energias e sua melhor hora será às três da tarde; a elevação espiritual virá.

Beba muita água e use roupas claras para que sua energia positiva cresça mais. Evite brigar com pessoas queridas e com o seu pai; eles só querem o melhor para você. Seus números da sorte são 06 e 30.

Aquário

Começa uma fase muito positiva e seu signo terá muita sorte em tudo o que deseja, principalmente em negócios e projetos de vida.

Muitas celebrações e alguns presentes chegam em breve. Você paga todas as suas dívidas e fica mais calmo. No amor, alguém de Peixes, Áries ou Libra o procura para se relacionar novamente.

Você deve continuar cuidando da saúde física e mental. Seu ponto fraco são os nervos e estresse. Cuide das dores de cabeça e de pescoço. Comece a relaxar e descansar mais.

Familiares o procuram. Seus números da sorte são 13, 15 e 21; sua cor é o vermelho. Dê um passeio na natureza e vista roupas leves para atrair mais abundância e prosperidade.

Peixes

Sua vida pessoal será cercada por muitas mudanças, mas finalmente você fechará ciclos de energias negativas e começará a evoluir como pessoa. Transformação ajudam sua vida a ser melhor.

Em 21 de março sua sorte aumenta. Beba muita água e tome banhos para que a energia positiva dure mais. Um amor do passado de Gêmeos, Escorpião ou Áries pode tentar voltar.

Você se prepara uma viagem em breve. A sorte virá com os números 12 e 27. Vista-se de branco e amarelo para que sua boa energia se multiplique. Para os comprometidos, uma gravidez está chegando. Uma visita o surpreenderá.