Bastidores de ‘Garota do Momento’: Sabotagem e novos personagens chegando

Garota do Momento

A chegada de Basílio (Cauê Campos) e a presença de Emília (Gaby Amarantos) na novela ‘Garota do Momento’ não são as únicas surpresas da autora Alessandra Poggi, que, em breve, retorna com outros dois personagens de ‘Além da Ilusão’ (2022) na trama da TV Globo.

Garota do Momento Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes), de ‘Além da Ilusão’, aparecem em concurso da novela das 18h (Fábio Rocha/TV Globo)

Quais personagens de ‘Além da Ilusão’ entram em ‘Garota do Momento’

O casal Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes), de ‘Além da Ilusão’, devem aparecer por volta do capítulo 100 da novela ‘Garota do Momento’, previsto para janeiro de 2025, para ajudar a protagonista Beatriz (Duda Santos).

Os dois personagens criados pela autora Alessandra Poggi aparecem na novela das 18h durante o concurso Miss Tecelagem Tropical, que faz parte do programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch).

Larissa Manoela prevista para entrar na novela ‘Garota do Momento’

A participação especial do casal Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes) também nutre o desejo dos fãs de Larissa Manoela em vê-la na novela ‘Garota do Momento’. A expectativa é que a atriz, cotada para o elenco de ‘Êta Mundo Bom! 2′, apareça como Isadora, protagonista de ‘Além da Ilusão’ (2022) para compartilhar cenas com a vilã Bia, interpretada por Maisa, na atual trama escrita por Alessandra Poggi, para TV Globo.

Garota do Momento Larissa Manoela pode interpretar personagem de 'Além da Ilusão' (2016) na novela das 18h (Estevam Avellar/TV Globo)

Protagonista sabotada na novela ‘Garota do Momento’

Bia (Maisa) não mede esforços para ver Beatriz (Duda Santos) da sua vida e, nos próximos capítulos da novela das seis, ela vai aproveitar o estágio na agência de publicidade para estragar as fotos tiradas por Beto (Pedro Novaes), mesmo sem permissão para entrar na sala de revelação.

A sabotagem começa no capítulo de sexta-feira, 13 de dezembro, quando a vilã anuncia que vai trabalhar ao lado do ex-namorado, que tira fotos para a campanha publicitária da Perfumaria Carioca.