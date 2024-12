Bastidores de ‘Beleza Fatal’: Data de estreia, elenco e spoiler da novela da Max

Os bastidores da novela ‘Beleza Fatal’ seguem quentes, principalmente depois que a Max anunciou a data de estreia na plataforma e curiosidades envolvendo a trama protagonizada pelas atrizes Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Camila Pitanga.

Beleza Fatal Camila Pitanga interpreta a vilã Lola, que dá um golpe certeiro na novela (Reprodução/Max)

Quando a novela ‘Beleza Fatal’ estreia no catálogo da Max

O planejamento da Max é que a novela brasileira ‘Beleza Fatal’, protagonizada por Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli, esteja disponível no catálogo no dia 27 de janeiro de 2025, dando início a uma nova fase para o streaming, que, em 2024, passou pela fusão entre os streamings HBO e Discovery.

O que sabemos sobre a novela ‘Beleza Fatal’, da Max

‘Beleza Fatal’ é a primeira novela brasileira da Max e conta com 40 capítulos, cheios de drama, romance e suspense, a vingança e busca pelo poder. A trama está centrada na família Sofia (Camila Queiroz), que vê sua mãe sendo presa injustamente após cair em um golpe armado por Lola (Camila Pitanga), sua ardilosa prima, que vai enfrentar futuramente o desejo de vingança da protagonista.

Camila Queiroz e Giovanna Antonelli juntas em ‘Beleza Fatal’

Uma das reviravoltas da novela ‘Beleza Fatal’ coloca as atrizes Giovanna Antonelli, que interpreta Elvira, e Camila Queiroz juntas. Após ser traída pela prima, Sofia vai morar com o casal Paixão, que lida com a possibilidade de perder sua filha, Rebeca, após uma cirurgia plástica mal sucedida. Da mesma forma que Sofia, Elvira quer enfrentar os culpados por seus dissabores e buscar reparação.

Quem trabalha nos bastidores da novela ‘Beleza Fatal’

‘Beleza Fatal’, a primeira novela desenvolvida para a Max, é desenvolvida por Raphael Montes, que também foi responsável pelo sucesso ‘Bom Dia, Verônica’, da Netflix, e tem direção de Maria de Médicis, que trabalhou por 29 anos na TV Globo. A supervisão da trama é de Silvio de Abreu, lembrado por ‘Rainha da Sucata’, ‘A Próxima Vítima’ e ‘Passione’.

Quem está no elenco da novela ‘Beleza Fatal’, da Max

Além das atrizes Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli, o elenco da novela ‘Beleza Fatal’, da Max, conta com atores que fizeram sucesso na TV Globo, como Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Caio Blat, Marcelo Serrado, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler e Patricia Gasppar, entre outras celebridades.