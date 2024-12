1ª temporada de Tremembé: Teaser, elenco e detalhes da série Prime Video

A 1ª temporada da série brasileira ‘Tremembé’, inspirada nos livros de true crime ‘Elize Matsunaga: A Mulher Que Esquartejou o Marido’ e ‘Suzane: Assassina e Manipuladora’, ambos obras de Ulisses Campbell, é uma das grandes apostas da Prime Video para 2025. Mas, é possível sentir o que vem por aí ao assistir o teaser revelado pela produtora durante a CCXP 2024, em São Paulo.

ANÚNCIO

Leia também:

Tremembé Felipe Simas e Marina Ruy Barbosa atuam juntos na 1ª temporada da série Prime Video (Paulo Belote/TV Globo)

O que sabemos sobre a 1ª temporada de ‘Tremembé’

A 1ª temporada de ‘Tremembé’ conta a história de Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002. Porém, a trama mergulha na vida dentro do presídio, conhecido por encarcerar criminosos que ficaram famosos no país.

Desta vez, Suzane será interpretada por Marina Ruy Barbosa, já que Carla Diaz afirmou que recebeu o convite, mas que, depois de viver a criminosa em dois filmes, está em busca de novas personagens.

Além de Suzane, a série ‘Tremembé’,do Prime Video, revela como foi a vida de outros detentos dentro do presídio, como Christian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de von Richthofen, e do médido Roger Abdelmassih, condenado pelo estupro de várias pacientes em sua clínica de fertilização.

Quem está no elenco da 1ª temporada de ‘Tremembé’

Além de Marina Ruy Barbosa, como Suzane von Richthofen, a 1ª temporada de ‘Tremembé’, no Prime Video, traz o ator Felipe Simas como um dos irmãos Cravinhos e Anselmo Vasconcelos, como o médico Roger Abdelmassih.

O ator Lucas Oradovschi, da novela ‘Vai na Fé’, interpreta Alexandre Nardoni, fazendo par com Bianca Comparato, que dá vida a Anna Carolina Jatobá, casal condenado pela morte da pequena Isabella, e a atriz Carol Rodrigues dá vida a Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido. As atrizes Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio também estão no elenco desta série produzida pela Paranoid e pela Amazon MGM Studios.