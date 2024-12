CCXP24: Colecionadores dormem em estacionamento na busca por itens exclusivos do evento

A CCXP é conhecida por reunir os fãs de cultura pop de todo o país em um único lugar. Durante os dias de evento os visitantes podem aproveitar ativações e painéis sobre os novos lançamentos, interagir com atores de suas produções favoritas e viver uma experiência única ao acompanhar as grandes novidades dos cinemas, streamings e games.

Além de movimentar o público que busca por novidades, a CCXP também reúne uma outra comunidade apaixonada: os colecionadores. Durante os dias de evento é possível adquirir edições exclusivas de quadrinhos e mangás, itens exclusivos de cada edição da CCXP e principalmente as famosas Action Figures exclusivas da edição deste ano.

Um dos estandes mais concorridos entre os colecionadores é justamente o da Iron Studios, em conversa com o Metro World News Brasil, Paulo Silles, gerente comercial de uma das unidades da Iron Studios, revelou que as peças exclusivas do evento fazem sucesso por serem itens raros e de pouca tiragem. Por conta disso, os itens costumam esgotar em pouco tempo, fazendo com que alguns colecionadores cheguem a dormir na porta do evento para garantir um bom lugar na fila.

Itens exclusivos variam de R$450 a R$1800 (Mariana Lienemann/Metro World News Brasil)

“Tem uma galera que a gente chama de Warriors. Para ter uma noção de como é a disputa por essas peças: eles vão hoje para o prédio do estacionamento e acampam por lá. Eles dormem aqui hoje e amanhã ganham uma pulseira especial por terem ficado a noite inteira. É uma oportunidade única de garantir uma peça que nunca mais vai voltar”.

A peça mais cara do evento vale R$80 mil

Neste ano, as artes exclusivas do evento possuem valores que variam entre R$450 e R$1800. Os itens de valor mais baixo são peças no estilo “Toy Art”, que trazem uma aparência menos realista. Por sua vez, os itens de valor mais alto são justamente action figures de cenas clássicas ou com aparência realista e repleta de detalhes.

Entre os modelos expostos no estande da Iron Studios, um dos que mais chama atenção também é uma peça exclusiva, mas não do evento. Um busto do personagem Thanos, vilão dos Vingadores, avaliado em R$80 mil está exposto e à venda no estande.

Busto de Thanos é avaliado em R$80 mil. (Mariana Lienemann/Metro World News Brasil)

“Aquela peça é o item mais caro à venda aqui hoje. Ela veio da nossa loja e trouxemos duas unidades para o evento. Se não me engano, são apenas 3 peças dessa em todo o Brasil. Das duas que trouxemos, uma já foi vendida”, revela Paulo.