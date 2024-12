Painéis, sessões de autógrafo e campeonatos: confira os destaques da CCXP24 nesta sexta-feira

Depois de uma quinta-feira repleta de emoções para os visitantes da CCXP24, chegou a hora de viver um novo dia épico. Nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, diversas atrações sobem aos palcos do evento para interagir com o público presente e revelar diversas novidades.

ANÚNCIO

Confira alguns dos acontecimentos mais aguardados pelos fãs no dia de hoje.

Leia também:

Para começar com tudo, o Palco Thunder by Claro tv+ recebe o ator Daniel Sharman, das séries Teen Wolf e The Originals. Mais tarde, ainda nesta sexta-feira, é a vez do público do Palco Thunder acompanhar o conteúdo exclusivo da nova série do Disney +: “Light Shop: Entre a Vida e a Morte”. Finalizando o dia, o ator Wagner Moura sobe ao palco para receber o prêmio de Homenageado do Ano na CCXP24.

Já no Palco Omelete os fãs prometem aguardar a presença dos atores Matt Smith e Misha Collins, que devem estar lado a lado com público em painéis realizados durante esta tarde. No Palco Ultra, o ator Edgar Vivar, o lendário Sr. Barriga, retorna à CCXP para emoção dos fãs. Vale lembrar que durante a tarde os atores também estarão presentes no espaço de fotos e autógrafos, interagindo com os fãs.

Para os visitantes que pretendem ficar até o final do evento, às 20 horas a banda Supercombo sobe ao Palco Creators presenteando os visitantes da CCXP24 com um dos shows mais aguardados e aclamados pelo público do evento.

A programação completa de todos os palcos e espaços da CCXP24 pode ser acompanhada pelo site do evento.

ANÚNCIO

Game Arena volta a receber o CBOLÃO neste ano

Outra estreia desta sexta-feira (06) na CCXP24 é o campeonato CBOLÃO Legends. O maior torneio da comunidade de League of Legends chega ao evento para unir diversão, momentos inusitados, personalidades do cenário competitivo de LoL e a solidariedade do público, que poderá realizar uma série de doações revertidas ao Hospital de Amor.

A CCXP24 ocorre entre os dias 05 e 08 de dezembro, no São Paulo Expo, zona sul de São Paulo. Ingressos para esta sexta-feira ainda estão disponíveis no site do evento.