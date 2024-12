CCXP24: Edição exclusiva de DC Sem Palavras estará à venda no evento

A quinta-feira (05) promete ser de grande emoção para os visitantes da CCXP24. Para os fãs de quadrinhos, a Panini promoverá nesta tarde uma sessão de autógrafos com o autor Gustavo Duarte. A partir das 16 horas, ele autografará sua nova obra: DC Sem Palavras, que também conta com uma versão especial com capa exclusiva para o evento.

A HQ possui 72 páginas, capa cartão e duas edições disponíveis no estande da Panini, sendo uma a capa regular e a outra a capa exclusiva para a CCXP24. Desta forma, os leitores presentes no evento terão a oportunidade de adquirir a HQ autografada diretamente no evento.

Na obra, o autor traz seu humor característico para o universo da DC Comics, apresentando seis histórias curtas e engraçadas com uma característica em comum: a ausência de diálogos.

Promoções e ações exclusivas

Além de levar o lançamento da DC Comics para a CCXP24, a Panini também está presente no evento com uma série de obras que prometem agradar os apaixonados por quadrinhos e também por mangás. Entre os diversos títulos da DC Comics e outras HQs de renome, a empresa também levou mangás como “Dandadan” e “Frieren e a Jornada para o Além”.

No espaço, os visitantes também conseguem descontos e itens exclusivos do evento.