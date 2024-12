CCXP24: Panini promove programação com autógrafos, tarot e mais; confira

A CCXP24 está chegando, e a Panini promete um estande imperdível de 05 a 08 de dezembro, no São Paulo Expo (Estandes 6E.2 - 6E.5). O espaço será recheado de lançamentos exclusivos, atividades interativas e sessões de autógrafos com grandes nomes. Confira as novidades!

Lançamentos Exclusivos:

DC Comics

Coringa: O Mundo – Versões comuns e com capa variante exclusiva para a CCXP.

DC Sem Palavras – Versões comuns e com capa variante exclusiva.

Supergirl: A Mulher do Amanhã – Versões comuns e com sobrecapa exclusiva.

Marvel

Marvels Anotado – Lançamento exclusivo da CCXP.

A Vida do Wolverine – Lançamento exclusivo da CCXP.

Edições fac-símile exclusivas: Amazing Spider-Man 129, Amazing Spider-Man 238 e Uncanny X-Men 141.

Panini Comics

O que aconteceria se... Pato Donald se tornasse o Wolverine – Lançamento exclusivo.

Alien Vol. 1: Linhagem de Sangue – Lançamento exclusivo.

Mauricio de Sousa Produções

Coleção MSP 50

Biblioteca Mauricio de Sousa - Magali (1989)

Graphic MSP Capitão Feio: Memórias

Mangás

Box Berserk Vol. 42 – Tarot

Box Dr. Slump

Álbuns de Figurinhas

Marvel Deadpool

Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa (Filme)

Atividades no Estande

O estande contará com encontros de autógrafos com artistas renomados, além de leituras de tarot inspiradas no mangá Berserk. No palco Panini, serão feitos anúncios exclusivos sobre lançamentos de 2025. Não perca!

Confira a programação completa e os horários:

Quinta-feira, 05/12

14h - 1ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42′

16h - Sessão de autógrafos de DC Sem Palavras com Gustavo Duarte

18h - 2ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42′

Sexta-feira, 06/12

14h - 1ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42′

16h30 - Sessão de autógrafos da Graphic MSP: Capitão Feio — Memórias com os autores Magno Costa, Marcelo Costa e o editor Sidney Gusman.

18h - 2ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42′

Sábado, 07/12

13h - 1ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42′

14h - Painel Spoilers 2025: Um Ano Imbatível no Auditório Omni, anúncios de lançamentos e novidades para o próximo ano.

16h - 2ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42′

16h30 - Sessão de autógrafos de Coringa: O Mundo com a equipe criativa brasileira Felipe Castilho, Tainan Rocha e Mariane Gusmão.

19h - 3ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42′

Domingo, 08/12

13h - 1ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42′

16h - 2ª Sessão de tarot ‘Berserk Vol. 42

17h30 - Sessão de autógrafos de Supergirl: A Mulher do Amanhã com Bilquis Evely e Matheus Lopes.