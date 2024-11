Arcane na CCXP24: Além de painel com elenco original, fãs da série terão diversas surpresas

Os fãs de Arcane ainda estão tentando assimilar tudo o que aconteceu no terceiro, e último, arco da segunda temporada da série animada inspirada no universo de League of Legends. Depois de muito esperar, acompanhamos o final da história das irmãs Jinx e Vi e o desenrolar da batalha envolvendo Piltover e Zaun. Mas as emoções para o público não param por aí. Nesta semana a Riot Games confirmou que parte do elenco original de Arcane estará presente em um painel realizado no primeiro dia da CCXP24.

Reed Shannon e Mick Wingert, os atores das vozes originais dos personagens Ekko e Heimerdinger, respectivamente, sobem ao palco Thunder by Claro tv+ na quinta-feira (5 de dezembro), a partir das 18h45, junto à co-produtora executiva e roteirista da série, Amanda Overton, e o compositor e produtor executivo da trilha sonora de Arcane, Mako (aka Alex Seaver). Pela primeira vez os atores estarão frente a frente com a comunidade brasileira que é apaixonada por Arcane e também por League of Legends, jogo que inspirou a animação.

Os convidados também estarão presentes no estande da Riot Games para um Meet & Greet e farão outras participações pontuais no evento.

Estande temático de Arcane

Celebrando a segunda temporada de Arcane, a Riot Games promete levar momentos inesquecíveis para os fãs que estiverem presentes na CCXP24. Com um estande inspirado pela série animada, o público poderá vivenciar uma experiência imersiva por meio das ativações, que também disponibilizarão itens inéditos para os visitantes.

Além de aproveitar momentos em um espaço ambientado como a série o público também poderá aproveitar para conhecer o League of Legends: Wild Rift!