Episódios finais de Arcane chegam à Netflix neste sábado

Na madrugada deste sábado, dia 23 de novembro, a Netflix disponibilizou os últimos três episódios da segunda e última temporada de Arcane, a série animada inspirada no jogo de sucesso League of Legends. Dividida em três atos, a temporada mostrou o desfecho da história das irmãs Vi e Jinx, e surpreendeu o público com um final inesperado.

Arcane teve sua primeira temporada lançada no ano de 2021 e rapidamente se transformou em um grande sucesso. Conquistando milhares de fãs, entre jogadores de League of Legends e apaixonados por animação, a série animada chamou atenção pela ambientação de seu universo e por dar mais detalhes sobre as histórias de personagens já conseguidos do universo dos jogos da Riot Games.

Nesta temporada final, dividida em três atos, finalmente descobrimos o desfecho dos personagens e fomos apresentados a histórias surpreendentes que em pouco tempo se tornaram motivo de debate nas redes sociais. As duas primeiras partes da segunda temporada foram disponibilizadas nos dias 09 e 16 de novembro, sendo que o grande final chegou à plataforma de streaming neste domingo, dia 23 de novembro.

Final de tirar o fôlego

A convite da Riot Games Brasil, o Metro World News Brasil esteve presente no pré-lançamento dos últimos três episódios do arco final de Arcane. Em um evento repleto de surpresas, tivemos a oportunidade de assistir com antecedência aos episódios que concluíram a série.

No ato final, cada personagem recebe o desfecho de sua história, sendo que na maioria dos casos o desdobramento foi diferente das histórias de cada personagem no jogo League of Legends. Apesar de arrancar lágrimas e suspiros do público, os três últimos episódios trouxeram revelações e cenas de animação que levaram os expectadores ao delírio.

Um dos maiores destaques ficou para os desfechos dos casais, como Vi e Caitlyn, e para a luta entre Caitlyn e Ambessa Medarda, que contou com uma atuação surpreendente da recém-descoberta feiticeira, Mel Medarda.

Apesar de concluir bem a história proposta, o final da série pode deixar alguns fãs decepcionados, visto que alguns pequenos pontos permaneceram em aberto, deixando as expectativas altas para uma possível nova obra com outras histórias do universo de League of Legends.