Segunda temporada de Arcane já está disponível na Netflix!

Os fãs de League of Legends já podem comemorar. Está disponível na Netflix a primeira parte da segunda temporada de Arcane, a série animada derivada do universo de League of Legends. Após conquistar milhares de fãs com sua história iniciada em 2021, a série criada pela Riot Games e baseada em seu jogo de maior sucesso chegará ao seu desfecho após 9 episódios que prometem ser completamente eletrizantes. Os três primeiros episódios que compõem a fase final da história já podem ser vistos pelos usuários do serviço de streaming.

Arcane é uma série animada que conta a história das irmãs Vi e Jinx, revelando mistérios de sua infância e acompanhando as duas até se tornarem personagens icônicas no universo de League of Legends. Além delas, os fãs do jogo também acompanham um pouco mais sobre a história de outros campeões conhecidos, como Jayce, Caitlyn, Viktor e Ekko.

Os seis episódios restantes da temporada final de Arcane estão programados para irem ao ar em dois blocos, sendo o primeiro no dia 16 de novembro e os episódios finais no dia 23 de novembro.

Das telas para o jogo

Celebrando o lançamento da última temporada de Arcane, a Riot Games também promoveu mais uma integração entre o jogo e a série. Desta vez, uma das personagens que mais chamou a atenção na série se tornou a mais nova campeã de League of Legends.

Lançada recentemente no jogo, Ambessa Medarda veio para trazer mais do universo de Arcane para dentro do jogo, dominando a rota do topo com habilidades diferenciadas e com um visual que deixou os jogadores completamente apaixonados.

Além disso, o jogo também recebeu um novo mapa temático no modo ARAM. Até o dia 08 de janeiro de 2025, os jogadores podem curtir uma série de partidas na Ponte do Progresso, cenário icônico de Arcane que agora se torna palco de jogadas incríveis em League of Legens.