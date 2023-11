Arcane: 2ª temporada da série inspirada em League of Legends ganha data de estreia

Os fãs de League of Legends já podem comemorar e preparar seu calendário para 2024! Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais a Netflix anunciou que a segunda temporada de Arcane, série inspirada no universo de League of Legends, chega ao serviço de streaming em novembro de 2024.

Enquanto os fãs do jogo ainda estavam aproveitando os anúncios realizados durante o Worlds de League of Legends, a comunidade foi pega de surpresa com o vídeo curto publicado nas redes sociais.

Na imagem, é possível ver detalhes da silhueta da personagem Jinx caminhando em direção a uma ponte e quando sua imagem desaparece a tão aguardada data de estreia é anunciada.

Entenda Arcane

Arcane é uma animação baseada no universo de League of Legends, jogo que é sucesso no mundo todo. A história gira em torno das relações e tensões entre as cidades-estado de Piltover e Zaun, que são completos opostos.

Enquanto os cidadãos de Piltover celebram a criação do Hextec, uma forma de controlar energia mágica, os moradores de Zaun precisam lidar com a explosão de uma nova droga capaz de transformar humanos em monstros.

Lançada em 2021, a primeira temporada da série apresentou as histórias das irmãs Vi e Jinx de forma aprofundada e ligeiramente diferente do que é visto no jogo.

Como trama secundária, é possível ter contato com as histórias, e os passados, de outros personagens de League of Legends. Em Piltover, acompanhamos Caitlyn, Viktor, Jayce e Heimerdinger.

Enquanto em Zaun acompanhamos a história de Ekko e a evolução da história de Silco.

Apesar de ser uma adaptação da história de League of Legends, a série conta com liberdade criativa e foi uma das mais vitoriosas do Emmy 2022. Das cinco indicações, Arcane conquistou 4 prêmios, sendo eles: Melhor Animação, Melhor Direção de Arte, Melhor Design de Cenários e Melhor Roteiro de Cores.

