CCXP24: Globo leva a festa dos seus 100 anos para o evento; saiba o que vai rolar

Em 2025, a Globo completa 100 anos, e a gigante da TV não vai deixar essa data passar em branco! Na 11ª edição da CCXP, a Globo vai marcar presença com um estande de mais de 1000 m², repleto de ativações interativas que vão deixar os fãs ainda mais conectados com seus conteúdos favoritos.

Entre os destaques estão Vale Tudo, Guerreiros do Sol, Vermelho Sangue, BBB, Arcanjo Renegado e muito mais! E o palco do estande será o epicentro da diversão, com artistas e personalidades incríveis participando de bate-papos e meet & greets. Prepare-se para interagir de perto com nomes como Alice Wegmann, Ana Clara, Deborah Secco, Sabrina Sato, Thomás Aquino e muitos outros!

No sábado (7), o Globoplay celebra seus 10 anos como a maior plataforma de streaming do Brasil, trazendo novidades quentinhas para os fãs. E no domingo (8), não perca a revelação exclusiva da aguardada releitura de Vale Tudo, parte da comemoração dos 60 anos da TV Globo.

Se você é fã de cultura pop, TV e tudo que rola nas telinhas, a CCXP24 vai ser o lugar para viver tudo isso em grande estilo. Até lá!

Leia mais:

Serviço | CCXP24

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Mais informações em: https://www.ccxp.com.br/

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horário a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados]Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h