Fim de semana natalino: Noel está chegando na Vila Madalena em SP; saiba como participar gratuitamente

No próximo domingo, 08 de dezembro, a tradicional Feira Noel da Vila Madalena promete agitar as ruas Fradique Coutinho e Wisard, das 9h às 19h, com entrada gratuita!

ANÚNCIO

Há 20 anos, o evento traz uma deliciosa mistura de compras ao ar livre, música ao vivo, gastronomia e atividades para toda a família. É uma excelente alternativa para quem quer fugir da correria do shopping e começar as compras de Natal com calma, aproveitando a atmosfera descontraída da Vila Madalena.

O que esperar na Feira Noel:

Artesanato e Decoração: Expositores com peças únicas de artistas brasileiros – pinturas, esculturas, cerâmicas, acessórios e moda. Presentes para todos os gostos e bolsos!

Expositores com peças únicas de artistas brasileiros – pinturas, esculturas, cerâmicas, acessórios e moda. Presentes para todos os gostos e bolsos! Gastronomia: Uma praça de alimentação recheada de opções deliciosas da comida de rua, com lanches, pratos típicos, sobremesas e, claro, chopp para relaxar entre as compras.

Shows ao Vivo e Atividades para a Família: Música, diversão e muitas opções para entreter todo mundo!

Chegue de Bike ou Metrô

Se você gosta de dar um rolê antes de chegar ao evento, que tal ir de bike ou metrô? A estação Fradique Coutinho fica a apenas 10 minutos a pé do evento – uma ótima oportunidade para conhecer ainda mais do charmoso bairro da Vila Madalena, além de ser super sustentável!

Leia mais:

Serviço | Feira Noel da Vila Madalena

Data: 08 de dezembro, das 9h às 19h

ANÚNCIO

Local: Rua Fradique Coutinho, esquina com Wisard – Vila Madalena, SP

Entrada: Gratuita

Venha viver um domingo diferente, com muito mais lazer, cultura e compras tranquilas na Feira Noel da Vila Madalena. Não perca!