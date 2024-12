Dentre as novidades da CCXP24, a BTO+, agência de Live Marketing, em parceria com a Faber-Castell, promete surpreender os visitantes mais uma vez. Nesta edição, a dupla retorna com a Galeria Criativa MultiMark, um espaço exclusivo que vai transformar o estande em uma verdadeira obra de arte interativa. Com inspiração nas galerias urbanas das grandes metrópoles como São Paulo e Nova York, o projeto une a energia vibrante das cidades à liberdade criativa da arte, criando uma experiência visual inesquecível.

Transformando o comum em arte: A Galeria Criativa MultiMark

O estande da Galeria Criativa MultiMark vai além de um simples espaço de exposição. Desenvolvido para causar um grande impacto visual, ele exibe itens do cotidiano – como violões, skates, capacetes, mouse, roupas e até tampas de vaso sanitário – transformados em autênticas peças de arte por renomados artistas convidados, como Negritoo, Gabi Miranda e Lady Brown.

A proposta é clara: mostrar que a arte está em todo lugar, e que qualquer objeto, por mais simples que seja, pode se transformar em uma tela para expressão criativa. O estande oferece uma mistura de arte urbana, design e inovação, trazendo para o público a ideia de que a criatividade não tem limites.

BTO+ e Faber-Castell promovem surpresas nas ativações da CCXP24; saiba o que você vai encontrar (Reprodução/Divulgação)

Explore a criatividade: Personalize com os marcadores MultiMark!

Um dos destaques da Galeria Criativa MultiMark será a área de experimentação, onde os visitantes poderão se divertir personalizando itens pessoais com os marcadores MultiMark. De madeira a tecido, a ideia é mostrar que qualquer superfície pode se tornar uma tela em branco, pronta para ser transformada em arte.

A interação será o ponto central, com o público tendo a chance de usar diferentes materiais e texturas para criar peças únicas. E a surpresa não para por aí: os visitantes também poderão dar nova vida a itens em desuso, explorando a reutilização de objetos e incentivando a ressignificação através da arte.

Além disso, a BTO+ preparou uma ação especial para quem visitar o estande: bandanas customizáveis serão distribuídas como brindes, oferecendo aos participantes uma lembrança criativa de sua experiência na CCXP.

Impacto visual: Réplicas gigantes e marcadores colossais

O impacto visual do estande será ampliado com réplicas gigantes de marcadores MultiMark, com quase quatro metros de altura! Com essa ação, o projeto se torna uma verdadeira atração na maior Comic Con do mundo, aproveitando o fato de que 80% das informações processadas pelo cérebro são visuais.

Esse elemento visual grandioso garante que a Faber-Castell seja lembrada de forma marcante e positiva pelos milhares de fãs presentes, criando uma experiência imersiva que fica na memória de todos.