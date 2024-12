CCXP24: com cenários incríveis e ativações concorridas, evento abre ao público geral nesta quinta-feira

A CCXP24 começa oficialmente nesta quinta-feira, dia 05 de dezembro. Ao longo dos próximos dias o São Paulo Expo se torna palco do evento de uma das maiores celebrações da cultura pop em todo o mundo. Nos quatro dias de evento o público poderá interagir com grandes personalidades e aproveitar ativações exclusivas dos grandes lançamentos do mundo do cinema e séries.

Entre as novidades do evento para este ano está a presença de espaços temáticos com cenografias incríveis que tornam a experiência ainda mais interativa. Os estandes, como sempre, dão um show à parte com ativações imersivas que permitem aos visitantes viverem momentos inesquecíveis em suas séries e filmes preferidos. Em meio as ativações mais concorridas, as ações de Arcane e da Amazon Prime Video ganharam destaque entre os visitantes, que se acumularam nas filas durante a Spoiler Night (04).

A ativação da série Fallout, inspirada no jogo de mesmo nome, também foi uma das mais buscadas pelos visitantes que estiveram no evento durante a noite de quarta-feira (04). No estande, é possível viver uma experiência interativa em um jogo disputado entre os visitantes.

Ingressos ainda estão disponíveis

Nesta quinta-feira (05), além das ativações os visitantes também poderão interagir com seus ídolos e participar dos diversos painéis espalhados ao longo do dia. Para quem ainda não possui ingressos, é possível adquirir as entradas por meio do site do evento.

Vale lembrar que estão disponíveis somente as entradas para os dias 05, 06 e 08. As entradas para sábado, dia 07, estão esgotadas.

Para chegar ao São Paulo Expo, os visitantes podem utilizar o transfer gratuito do evento, que tem saídas regulares da estação Santos-Imigrantes do metrô.