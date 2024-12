CCXP24: Tudo o que você precisa saber sobre o evento que movimenta a cidade de SP nos próximos dias

Entre os dias 4 e 8 de dezembro a cidade de São Paulo recebe a CCXP24, um evento que reúne fãs de cultura pop de todo o país em um mesmo local: o São Paulo Expo. Nos dias de evento os visitantes terão a oportunidade de aproveitar momentos incríveis em ativações únicas que prometem experiências para guardar na memória. Além disso, será possível acompanhar painéis com grandes novidades e lançamentos do universo do cinema e serviços de streaming, além de ficar lado a lado com atores e atrizes de grandes produções.

Ao longo dos dias de evento, os visitantes também poderão aproveitar os diversos estandes do local e curtir áreas temáticas como o Artists’ Valley e o Magic Market. Para você aproveitar tudo o que o evento tem a oferecer, nós preparamos um guia com algumas informações úteis para a CCXP24.

Localização e transporte

A CCXP24 acontece no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, no bairro da Vila Água Funda, em São Paulo. Para quem vai de carro, o local possui estacionamento pago a parte e com capacidade limitada.

Os visitantes que vão de transporte público podem escolher entre algumas opções. O caminho mais conhecido é pela Estação Jabaquara, na Linha 1 – Azul do metrô. A partir da estação é possível chegar ao pavilhão de exposições a pé.

Para quem prefere usar o serviço de transfer gratuito do evento, é possível pegar os ônibus identificados na estação Santos-Imigrantes da Linha 2 – Verde do metrô. Os ônibus funcionam em todos os dias de CCXP das 8h às 23h.

Itens proibidos

Durante o evento alguns itens não serão permitidos dentro do pavilhão de exposições. São eles:

Embalagens rígidas de alimentos; Latas; Bebidas alcoólicas; Cooler; Isopor; Cadeiras e banquinhos;

Armas de qualquer tipo; objetos pontiagudos ou cortantes; tacos de baseball somente se forem feitos de materiais leves;

Fogos de artifício; substâncias venenosas ou drogas ilegais;

Skate; patins; bicicleta; capacetes; bomba de ar manual ou elétrica;

Acessórios como lentes especiais para câmeras; tripés; pau de selfie e estabilizadores.

No site do evento é possível acessar um FAQ com informações detalhadas sobre itens permitidos e proibidos.

Ingressos

Os ingressos para a CCXP24 ainda estão disponíveis para venda no site do evento e podem ser adquiridos diretamente pelos links da página oficial. No momento, ainda é possível adquirir entradas para os dias 05, 06 e 08, além de Epic Pass, que dá direito a aproveitar a Spoiler Night nesta quarta-feira, dia 04 de dezembro.